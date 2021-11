El 'personal shopper' Lookiero se centra en Alemania tras levantar 25,2 millones

No saber qué prenda usar el día a día o para un evento especial, no tener tiempo para ir de compras y buscar los consejos de una experta en moda. Lookiero, la plataforma bilbaína creada por Orien Urrutia, busca que aquello se haga realidad a través de su plataforma que ofrece una experiencia personalizada de compra a través del servicio de personal shopper online. La startup hace unos meses ha levantado una 'megaronda' por 25,5 millones de euros en la que buscó continuar con su expansión a Alemania y ahora se enfocan plenamente en fortalecer este octavo mercado en el que están presentes, además de España, Francia, Reino Unido, Italia, Luxemburgo, Portugal y México.

La ampliación de capital fue liderada por el grupo Perwyn, compañía inglesa de inversión con financiación privada, y ha contado con el apoyo de los inversores actuales: MMC Ventures, All Iron Ventures, fondo promovido por Ander Michelena y Jon Uriarte y quienes tienen como participadas a Jobandtalent, Lime, o Spotahome, y con uno de los últimos en entrar, Bonsai Venture Capital. Gracias a ello aterrizaron en Alemania en octubre de este año y según cuenta el encargado de marketing de la compañía, Eduardo Iracheta, están "muy contentos con la aceptación de las clientas y creemos que este mercado tiene mucho potencial".

Anteriormente la compañía ha realizado otras dos ampliaciones de capital grandes. Primero en 2018 con una ronda de 4 millones de euros liderada por All Iron. Este dinero fue utilizado por la startup vasca para aumentar su penetración en el mercado europeo con el servicio que entregan. La siguiente fue en 2019 cuando levantó 17 millones de euros de capital privado, encabezado por MMC Ventures, quien se sumó al fondo vasco y también nuevos grupos inversores como Bonsai Partners, 10x, Fondo Santander Smart, Seed Capital Bizkaia y GCRPV. Esto fue para reforzar su posición de liderazgo en los tres mercados en los que estaban en aquella época. En este momento los socios que participan directa o indirectamente en el capital social de la Sociedad dominante en un porcentaje igual o superior al 10% son All Iron con un 33,3%, MSG Refin B.1. con un 25,8%, Oier Urrutia en tercer lugar con el 18,6% de participación y MMC Ventures con un 12,7%.

Los usuarios pueden suscribirse de tres formas: mensual, bimensual o trimestral; y a través del sistema 'on the mand' para ocasiones especiales.

La plataforma funciona en base a los datos que entregan las usuarias que crean su perfil. A través de ellos, las personal shopper deciden qué tipo de prendas enviar en base a diferentes datos como el estilo, morfología, estatura, y otros que se preguntan en la inscripción. Las personas reciben una caja con cinco prendas y una tarjeta que explica el porqué de la selección y una carta de combinaciones para esta ropa. Desde la compañía creen que el primer envío siempre es "el más difícil" porque la clienta y su asesora aún no se conocen bien, pero esta última finalmente se transforma en alguien que "escucha a la mujer e intenta sacar su mejor versión". Actualmente trabajan con 200 marcas europeas pero no del sector retail e incluso en abril hicieron el lanzamiento de su línea de calzado.

La empresa, que no facilita datos de facturación, asegura que su crecimiento ha sido completamente exponencial. Cuando nació Lookiero solo eran cinco personas en el equipo y hoy han llegado a tales niveles que ya alcanzan un grupo de 400 personas, con cientos de marcas en su stock y con más de tres millones de usuarios registrados. En 2017 había multiplicado por ocho la cifra alcanzada en el ejercicio anterior, según datos entregados por la compañía hace algunos años, y el último importe neto que declara en sus cuentas anuales presentada en el Registro Mercantil fue de 34,9 millones de euros en 2020 en comparación a los 25,2 millones que tuvo en 2019. Ahora ha aumentado sus ingresos en más de un 50% en el primer semestre de 2021 en términos interanuales.

El modelo de negocio de la compañía es en base a la suscripción de los usuarios a través de tres opciones diferentes: recibir una caja mensual, bimensual o trimestral. Además tiene una última alternativa para aquellas mujeres que no deseen estar inscritas con el sistema de envío 'on the mand', que puede solicitarla una vez o más sin compromiso de tiempo. Lo importante para la compañía es que este asesoramiento sea accesible para todos, por lo mismo al completar el formulario de ingreso se indica un rango de precio al que el usuario está dispuesto a acceder. El servicio de personal shopper cuesta 10 euros (que se te descontará si se quedan con una prenda), y la clienta paga por cada atuendo que elija de los cinco. Si finalmente se queda con las cinco enviadas, le realiza un descuento del 25%.

Tras seis años de funcionamiento enfocados en las mujeres, desde la compañía aseguran que seguirán con este público objetivo y que aún no planean apuntar a los hombres porque esta es su línea, "aunque nunca se sabe", señala el encargado de marketing. Ahora lo único que tienen en el punto de mira es continuar democratizando el sistema de compras para mujeres y con su estrategia en Alemania. Quieren potenciar este mercado ya que Latinoamérica todavía no está en los planes. Solo buscan presencia en Europa y según indica Iracheta, todo el equipo está enfocado en este último lanzamiento que están potenciando mediante la misma línea de trabajo que los anteriores movimientos, y prevé que su próximo movimiento será una nueva apertura por el continente.