Pixpay ya seduce a más de 10.000 padres españoles con sus tarjetas para niños

Un 95% de los padres en España fomentan el ahorro de dinero entre sus hijos dentro del hogar. Así lo dice un informe realizado por la startup francesa, Pixpay, llamado "La paga de nuestros hijos". Esta fintech internacional, que permite a los padres enseñar a sus hijos a gestionar y manejar su dinero de forma segura y responsable, aterrizó en España a finales de 2021. A seis meses de su llegada ha conquistado a más de 10.000 padres españoles que ya utilizan su aplicación y tarjetas para inculcar el ahorro en los niños y adolescentes. Durante este año buscará afianzar su negocio en este país y prevé desembarcar en otro destino europeo.

España fue su primer destino internacional. Los fundadores decidieron apostar por España por la cantidad de adolescentes y niños dentro de la población y porque el nivel cultural consideraron que era similar a Francia. Pero una de las razones más importantes fue que en España no tienen gran competencia: "Existen muchas fintech o bancos tradicionales que entregan servicios adicionales para niños, pero ninguna dedicada específicamente a los menores como Pixpay”, comenta a La Información la encargada de expansión de la startup en España, Beatriz Arce.

La compañía fue fundada en 2019 por Benoit Grassin, actual consejero delegado de la startup; Caroline Menager, directora de marketing, y Nicolas Klein, director de tecnología. Los tres empresarios decidieron crear Pixpay por una razón en particular: notaron que los padres solo entregaban dinero en efectivo a los hijos y no tenían control de los gastos que realizaban. Según indican desde la empresa, esta forma no se adaptaba a las nuevas tendencias de consumo de los niños y adolescentes que, por lo general, hoy en día compran "casi todo por internet, además de ser poco práctico para los padres". Así crearon su plataforma para gestionar los gastos junto a las tarjetas MasterCard para niños desde los 10 años en adelante.

Ocho de cada diez padres (83%) afirma que en España existen carencias formativas en lo que se refiere a la educación financiera

Su objetivo principal es ser una respuesta para los padres que buscan dar una paga a sus hijos de forma fácil y segura. Otro de sus focos es fomentar la educación financiera desde temprana edad. Beatriz Arce, argumenta que en España aún falta de educación financiera: el mismo estudio de la empresa indica que 8 de cada 10 padres (83%) afirma que existen carencias formativas en lo que se refiere a la educación financiera. De acuerdo a este resultado, Pixpay enfatiza en que "mientras antes comencemos a enseñarles, mejor. Además, no se trata de controlar, sino de enseñarles y darles autonomía en este proceso", zanja.

La empresa funciona con un modelo de suscripción. Los clientes se suscriben a un plan mensual de 2,99 euros sin ningún tipo de permanencia. En este pack está incluido la creación de la tarjeta MasterCard, el envío, el uso de las aplicaciones (una para el hijo y otra 'espejo' para los padres), pagos dentro de la eurozona, y diferentes funciones. Por ejemplo, el adolescente podrá hacer un seguimiento de sus gastos, hacer un análisis, recibir notificaciones, solicitar dinero, entre otros. Mientras que la plataforma para padres permite que estos vean los movimientos que realizan los menores, y puedan decidir qué tipo de autonomía financiera quieren para sus hijos, establecer límites de pago, realizar envíos instantáneos de dinero, etc.

El neobanco ha recaudado en total más de 11,1 millones de euros. En 2019 fue su primer movimiento donde captó 3,1 millones en una ronda semilla. El cofundador de Qonto, Alexandre Prot, y otros business angels pusieron el foco en la startup, al igual que el fondo americano Global Founders Capital. El último dinero que recibió fue en 2020, poco tiempo antes de aterrizar en España, cuando Global Founders elevó su apuesta y Bpifrance se sumó al banquillo. Juntos inyectaron 8 millones de euros, capital con el que afianzó su negocio francés, hizo crecer el equipo y se expandió internacionalmente a España. Ahora Pixpay se encuentra en conversaciones y no descarta que próximamente cierren una nueva financiación.

Los dos primeros años de vida de la startup francesa han estado marcados por la pandemia del coronavirus. Aunque han sido años difíciles para crecer, la empresa asegura que esto también ha permitido aumentar el número de miembros. El uso de dinero en efectivo posCovid ha sido cada vez menor. Los comercios tanto mayoristas como minoristas comenzaron a aceptar micropagos con tarjetas para evitar contactos y las tarjetas se volvieron cada vez más presentes. Hasta el momento tiene más de 180.000 miembros en su negocio francés y casi 200.o00 incluyendo el español. A finales de este año espera sumar otro mercado europeo y se centrará en seguir evolucionando con su tecnología y en las funcionalidades que entrega con su aplicación: “Nos adaptamos a las necesidades de los niños”, finaliza Arce.