La razón por la que emprendedores y startups deben aprovechar el metaverso

En octubre de 2021 Facebook, ahora Meta, anunciaba el metaverso como un conjunto de espacios virtuales donde los usuarios podían tener experiencias inmersivas con otras personas desde la comodidad de su propia casa. Con ello Facebook no solo daba un cambio a su imagen, también ofrecía una nueva línea comercial y social para los clientes. "Se podrá pasar el rato con amigos, trabajar, jugar, aprender, comprar, crear y más. No se trata necesariamente de gastar más tiempo en línea, se trata de hacer el tiempo que no pasan conectados a Internet más significativa", detallaban en un primer comunicado.

Según indicaba la propia tecnológica, la inversión inicial para desarrollar este espacio sería de 50 millones de dólares junto con otros fondos de investigación externa y tecnología XR. Además, han afirmado crear más de 10.000 puestos de trabajo en toda la Unión Europea y algunas de las ofertas disponibles en España buscan ingenieros, reclutadores de Recursos Humanos y diseñadores. Ya han pasado algunos meses desde aquella presentación y son muchas las empresas que se han lanzado a buscar nuevas vías comerciales.

Los expertos recomiendan a los emprendedores sumergirse en este universo para potenciar sus ventas y abrir nuevas opciones de venta. El editor de LinkedIn News, Jessi Hempel, ha detallado en un artículo en el portal de empleo las 29 grandes ideas que cambiarán el mundo en 2022. Entre ellas destaca todo el potencial que ofrece el metaverso, "las experiencias tridimensionales inmersivas y colaborativas que ya se están abriendo paso en nuestras vidas", señala en la publicación.

Artistas y startups, los más exitosos

Según el experto, son precisamente las pequeñas empresas y los artistas independientes lo que podrán destacar en este mundo virtual. "Hay un gran acaparamiento de tierras en el metaverso y, por una vez, no todo el botín irá a parar a las grandes tecnológicas", apunta. Ahora, lo más importante para este tipo de negocios es encontrar un modelo que les funcione dentro del metaverso. Mientras que algunas optan por la realidad aumentada, otros apuestan por diseñar videojuegos de alta gama.

"A diferencia de los paradigmas tecnológicos anteriores, el metaverso será mucho más difícil de controlar gracias a dos fuerzas fundamentales", recuerda Hempel. En primer lugar, está el blockchain, que permitirá a los usuarios construir y usar la tecnología de manera descentralizada. Lo segundo, es que los artistas ya están sentando las bases de este metaverso y marcarán las pautas de cara al futuro. La directora de tendencias en la consultora Insider Trends, Cate Trotter, considera que el metaverso podrá cambiar el comercio minorista de manera más definitiva que cualquier otra acción en el mundo físico. Ella misma recomienda a las empresas no trasladar lo que tienen en sus tiendas al mundo virtual, sino desvincularlo y reinventarse.

Nawaiam, es una compañía argentina que ha sabido aprovechar este universo online para mejorar la experiencia de sus clientes. En este caso, han combinado el sector del videojuego con los recursos humanos para ofrecer un minijuego basado en procesos de selección de personal. Su éxito es tal que grandes internacionales como Iberdrola, Telefónica o McDonald's han optado por sus servicios.