Seaya busca rentabilizar los unicornios: la venta de Glovo y la OPS de Wallbox

El año pasado se cerró con una de las grandes noticias para el ecosistema de las startups españolas: el gigante alemán Delivery Hero comprará el resto de acciones de Glovo para hacerse con el 100% de la compañía catalana. Se cerraba un ejercicio en el que también se completó una operación de otro unicornio español: la salida a bolsa de Wallbox en Nueva York. Ambas tienen un nexo de unión: el fondo de capital riesgo español Seaya Ventures. La gestora liderada por Beatriz González tiene ahora por delante dos ventanas para rentabilizar ambas inversiones.

La firma llegó a Glovo en su segundo año de vida. Aterrizó en la primera ampliación de capital destacada, en 2016. Posteriormente fue ganando posiciones. Cuando Delivery Hero apareció en escena en 2018, pasó a controlar un 11%. Con las diferentes rondas de financiación, con los alemanes y con otros fondos como Mubadala, fue diluyendo su posición por debajo de la barrera del 10%. Se convirtió en un 'peso pesado' del núcleo duro de la startup catalana y se ha mantenido hasta ahora en el consejo de administración que tomó decisiones relevantes, más allá de las inyecciones de dinero, como la salida de Latinoamérica o la compra de otras empresas para crecer.

Ahora, la gestora cuenta con una ventana para vender sus acciones, con la oferta puesta sobre la mesa por Delivery Hero. La valoración de la startup ha crecido de manera importante desde aquellos primeros pasos junto a otros fondos como Bonsai Ventures o al 'constructor' de startups Antai Venture Builder. En aquellas fechas ese 'precio' apenas sumaba unas decenas de millones. El grueso de la inversión en la compañía que ahora se vende se llevó a cabo a través de su segundo fondo, donde convive con el otro gran unicornio que se ha consolidado este año 2021: Wallbox.

El fabricante de cargadores para coches eléctricos fundado Enric Asunción y Eduard Castañeda fue la tercera empresa respaldada por Seaya que se convirtió en unicornio. La empresa captó en varias rondas de capital unos 70 millones de euros donde en la gran mayoría participó la gestora. Su estreno en el parqué estadounidense, a través de una sociedad de cheque en blanco (SPAC), ha abierto también la puerta a la firma y a otros inversores iniciales a poder hacer líquida parte de su inversión. En el momento del toque de la campana, contaba con algo más de un 10% de los títulos que hoy tendrían un precio de mercado de unos 270 millones de dólares. Tanto ellos como el resto de socios cuentan con lo que se conoce como 'Lock up', es decir, un bloqueo para no transmitir los títulos. Duraba 180 días desde su aterrizaje, por lo que en teoría no se podrá monetizar hasta el próximo mes de abril.

La gestora de capital riesgo dirigida por Beatriz González podría rentabilizar su inversión en la startup de deliver, Glovo, vendiendo sus acciones.

Pero el unicornio más veterano de la cartera de Seaya es Cabify. Apostó por la empresa de movilidad en los primeros meses de 2014, al liderar una ampliación de capital de 8 millones de dólares (algo menos de 6 millones de euros al cambio de aquella fecha). Era el gran espaldarazo de la compañía. Cuatro años más tarde de su llegada, tras la consolidación del gigante japonés Rakuten como socio principal, la startup fundada por Juan de Antonio se convertía en unicornio, con una valoración de 1.400 millones de dólares. Desde esa fecha no ha habido rondas oficiales, por lo que se desconocen variaciones, al igual que su posición accionarial que será relevante tras los nipones. Y prueba de ello es que Beatriz González sigue manteniendo un sillón en el consejo de administración.

Fondos

Estas tres inversiones se reparten en los dos primeros fondos de la destacada gestora española de capital riesgo. Seaya I, creado en 2013 alcanzó los 57 millones de euros para invertir en empresas tecnológicas basadas en España y Latinoamérica con el objetivo de ser líderes en el sector. El segundo, que tenía el mismo objetivo que el primero, superó los 100 millones de euros llegando a una suma total de 160 millones de euros con sus dos primeros fondos. Con este dinero la gestora capitaneada por González, invirtió durante los primeros meses en empresas como Glovo, Coverfy o Clicars, que continúan dentro de su portafolio. La idea de este segundo vehículo era mantener su foco de liderar series A y B para invertir en una misma compañía en diferentes fases con hasta 15 millones de euros.

A finales de 2021 cerró su tercer fondo y el más grande de todos por un total de 165 millones de euros. Seaya Ventures III se centra también en financiación de series A y B con inversiones de hasta 20 millones de euros por empresas. Este último superó las expectativas iniciales de 125 millones y se utilizó para financiar, entre otras, a Toq.io, Fracttal, Sensei, Filmin, RatedPower, CrowdFarming, y calculaban que el 60% será de compañías españolas y el 40% restante de europeas.

Otro de sus últimos movimientos fue la alianza estratégica que realizó con el fondo franco-chino, Cathay Innovation. Ambos lanzaron un fondo multisectorial de 125 millones de dólares (111 millones de euros aproximadamente) para invertir en startups de América Latina. Seaya Cathay Latam Fund, pone el foco en sectores como el fintech (su primera inversión con este fondo fue en la fintech Xepelin); la movilidad; el área inmobiliaria; la salud; ciberseguridad, entre otros.