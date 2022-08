Seedtag, Freepik, Filmin… El ‘private equity’ sobrevuela la startup española

Advent International es un gigante estadounidense de la inversión con más de 75.000 millones de euros de activos bajo gestión. Es un fondo de ‘private equity’ que se ha centrado especialmente en compañías en fases muy avanzadas. Sin embargo, la pasada semana anunció la compra de una posición mayoritaria en Seedtag, la startup española de tecnología para publicidad contextual online. No es la única operación de este calibre en los dos últimos años. Este tipo de fondos no dejan de sobrevolar un sector que, tradicionalmente, era reservado para fondos más pequeños y especializados.

El accionariado de Seedtag estaba poblado, como es lógico para su tamaño, por fondos españoles de capital riesgo como Adara Ventures o All Iron Ventures. Ya en septiembre de 2021 un fondo de ‘private equity’ aterrizó. Es Oakley Capital, también accionista relevante de Idealista. Menos de un año después de esa ronda, Advent ha puesto sobre la mesa algo más de 250 millones de euros para hacerse con una posición de control en una transacción en la que la valoración se ha elevado sobremanera desde los cerca de 200 millones de la anterior ampliación.

Seedtag tenía ya inversores nacionales e internacionales en su accionariado antes del cambio de manos firmado la pasada semana. Pero en Freepik, el ‘Google’ de las imágenes y recursos gráficos, no había socios externos más allá de sus fundadores. Hace ahora dos años los suecos de EQT irrumpieron después de que durante mucho tiempo gestoras nacionales e internacionales tocaran a la puerta de la startup malagueña para invertir. El fondo se hizo con una posición mayoritaria tras invertir en torno a 250 millones. La compra se hizo, en parte, apalancada con deuda, una de las características de las transacciones lideradas por estos vehículos. En 2021, primer año bajo el paraguas del ‘private equity’, sumó 61 millones de ingresos (un 37% más).

Además de vía para hacer ‘cash out’ parcial y liquidar parte de la posición accionarial de los inversores y fundadores, la entrada de este tipo de inversor institucional más grande permite posponer planes de salida a bolsa para momentos mejores. La compañía fundada por españoles Userzoom, que cuenta con una parte significativa de su plantilla en este país y que distribuye una solución tecnológica para mejorar la experiencia de usuario de webs y apps, trabajaba con diferentes asesores para el estreno en el parqué a lo largo de este año 2022 o, en su defecto, en 2023. Sin embargo, el pasado mes de abril -cuando las acciones de empresas de software y tecnológicas arrancaban su particular ‘invierno’- se hizo público que Thoma Bravo, uno de los grandes nombres del ‘private equity’, tomaba una posición de control valorando la empresa en 800 millones de dólares (722 millones de euros al cambio de esa fecha).

El mercado espera que en los próximos meses se produzcan otras transacciones de venta o de inversión de estos fondos de 'private equity'

Estas no han sido las únicas transacciones que se han producido desde el estallido de la pandemia del coronavirus. En el mercado de startups español, tradicionalmente las compras las ejecutaban corporaciones o startups rivales internacionales (la gran empresa española no ha sido un gran comprador y la salida a bolsa no ha atraído a las compañías). Ahora, estas gestoras más grandes son una vía de salida. En este tiempo se ha producido la compra por 25 millones del 81% de la tecnológica catalana de firma digital Signaturit por Providence; las adquisiciones de EducaEdu y eMagister, dos empresas del sector de la formación online, por Miura por hasta 150 millones en global, o la de Filmin. En este último caso, como apuntó La Información, Nazca Capital controla el 53% de la plataforma de vídeo bajo demanda junto a Seaya (19%) tras el desembolso de 19 millones. Según explican diversas fuentes del mercado, estos movimientos no serán los últimos y se mantienen negociaciones en algunas compañías para ejecutar transacciones similares.

Pero mientras crece la presencia de los fondos de ‘private equity’ en el sector (también a través de ampliaciones de capital como la del belga Sofina en el ‘cuasi-unicornio’ Typeform) también aterriza otra tipología de inversor que apenas había irrumpido en el pasado. Goldman Sachs ha participado en varias rondas de financiación y operaciones españolas a través de sus gestoras de activos. Tomó parte en la de 200 millones de Fever, que la convirtió en unicornio, y en la inyección de 100 millones para la empresa de algodón reciclado Recover.

Pese al cierto frenazo en las inversiones en este sector, ante la incertidumbre macroeconómica y el escenario de tipos altos y más inflación, los fondos están muy armados. Sigue existiendo mucho dinero en el mercado y también mucha competencia. Esta es la razón por la que los ‘private equity’ se acercan a operaciones más pequeñas y en perfiles de compañías diferentes a los respaldados en los últimos años. En el caso de Seedtag, Advent entra relativamente temprano en una compañía con un crecimiento realmente fuerte y con una rentabilidad sostenida (este año prevé un Ebitda positivo de 30 millones de euros).

Con estos mimbres, todo apunta a que este tipo de operaciones seguirán sucediéndose en el mercado español y europeo. El ‘private equity’ se acercará más a las startups, según explican las mismas fuentes del sector. Y esto no tiene que ser necesariamente una mala noticia para el fondo español local, que podrá rentabilizar sus inversiones iniciales en las compañías. Este acercamiento lo harán, ademas, aprovechando un momento en el que las valoraciones se ajustarán algo más debido precisamente a esa incertidumbre macroeconómica. La pólvora seca aún sigue almacenada.