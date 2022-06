Simplr, el Amazon de suscripción, eleva su apuesta por el mercado americano

La economía circular y los métodos de sostenibilidad son cada vez más utilizados por las empresas. Simplr.io, la plataforma española que permite acceder a cualquier producto o servicio mediante suscripciones, busca facilitar los procesos y reducir el consumo a gran escala para impulsar el 'consumo como servicio' (‘as a Service’). Hace solo unos meses que la startup realizó su primera internacionalización y aterrizó en California, Estados Unidos. Ahora pone el foco en afianzar este negocio que considera clave para la expansión de su marketplace.

“Decidimos llegar a EEUU porque teníamos muy claro que nuestro gran mercado está allí”, comenta a La Información el CEO y cofundador de la compañía, Ángel Bou. Su intención de desembarcar en este país fue poder cubrir toda América en los próximos años, aunque sin dejar de lado su negocio español. Llegaron a California a probar suerte. Los fundadores contaban con experiencia en grandes compañías americanas como Apple, Google, Zuora y en firmas de capital riesg como Inveready o Antai. Esto les permitió que su aterrizaje no fuese tan forzoso: “La experiencia que tuvimos antes nos ha permitido escoger a los 'partners' indicados en EEUU y nos ayudará a crecer en diferentes ámbitos”, zanja Bou.

Hasta el momento la empresa no tiene competencia en EEUU, por lo que pondrá toda su energía en ganar cuota de mercado y sumar nuevos partners (tanto fabricantes como resellers, es decir, revendedores). De acuerdo al cofundador, se trata de un mercado más maduro que el español en ámbitos de consumo flexible y a nivel global es una tendencia que crece un 20% anual. Antes de poner la pica en Silicon Valley, Simplr comenzó con las gestiones desde España y actualmente cuenta con un equipo directo que irá creciendo junto con la plataforma.

Simplr.io tiene más de 250 partners asociados a su plataforma. Desde Apple, HP o Cooltra, hasta revendedores de multimarcas de coches o muebles

La compañía nació en 2020, pero no comenzó a operar hasta mediados de 2021 cuando finalizó su plataforma multivertical con tecnología propia. Los fundadores vieron que existía mucha complejidad y poca sostenibilidad en los procesos, por lo que decidieron crear esta plataforma que entregase flexibilidad a los usuarios: “No queremos ‘esclavizar’ o atar a los clientes a un producto o servicio”, indica Bou. Su objetivo es ofrecer suscripciones que tengan fácil activación y desactivación cuando ya haya cumplido su función. Solo tiene como mínimo un mes y ofrece diferentes planes tanto para usuarios personales como empresas.

Para poder ofrecer estos productos y servicios, Simplr hace convenios con distintos socios y actualmente suma más de 250 en España y algunos nuevos en Estados Unidos. Entre los más destacados está HP, Cooltra, Apple, Bezoya o Samsung. Además se incluyen entre sus socios clave otros ‘resellers’ de multimarcas de coches o muebles. Con ellos tiene un modelo de revenue share; es decir, comparten la franja de pagos mensuales y las ganancias de cuota mensual. "Nosotros no vendemos ni compramos, somos de suscripción y ayudamos a los partners a gestionar usuarios", dice el CEO.

El año pasado la compañía de origen catalán cerró una ronda de 4,5 millones de euros (5,3 millones de dólares) en una ampliación 'pre-semilla' liderada por Levels Up Ventures, vehículo que también ha invertido en Kleta, Recovo o Deale. Con este movimiento la empresa consiguió dar inicio a sus operaciones y hasta ahora no ha sumado más inyecciones. Para los próximos meses, Bou comenta que no descarta abrir un nuevo proceso para conseguir financiación, pero que “tampoco se trata de levantar por levantar. Tenemos que buscar dinero en base a resultados y estamos creando estos resultados”, declara.

Simplr ya ofrece más de mil productos y servicios en unas 50 categorías y subcategorías. Sus verticales más importantes son las de vehículos (suscripción a coches, motos o patinetes); electrónica (televisión, pantallas, entre otros); muebles (tanto para hogar como para empresas). Según indica la empresa, esta última clasificación está creciendo y en los últimos tres meses han aumentado los clientes de empresa B2B en un 36%. “Vamos a enfocarnos en crecer mucho en EEUU y hacer crecer el mercado del consumo as a service. Además mejoraremos las cifras en nuestro negocio español”, finaliza el director ejecutivo.