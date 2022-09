Softbank acelera y duplica su posición en Jobandtalent tras dos ampliaciones. 

Cuando Masayoshi Son, fundador y CEO de Softbank, puso a Jobandtalent como ejemplo en su presentación ante analistas en mayo de 2021, el gigante japonés contaba con un 15% de posición no diluida en la startup dirigida por Juan Urdiales y Felipe Navío. Un año y dos inyecciones de capital después, los nipones han duplicado esa cifra. Otros grandes unicornios han tenido socios relevantes en su accionariado, como Cabify con Rakuten (que llegó a tener cerca de la mitad de los títulos) o Glovo con Delivery Hero, que al final acabó siendo su dueño. De esta forma, el grupo tecnológico asiático se aleja claramente del resto de inversores.

Esa primera irrupción en el accionariado se produjo en la ronda que tuvo lugar en marzo de 2021. Las ampliaciones de capital en las startups suelen ser denominadas por letras desde la A. De esta forma se distingue la fase en la que se encuentra la compañía. La de la llegada de los japoneses fue la 'D'. Según queda reflejado en los registros públicos de la matriz de la startup española en Reino Unido, se hizo en dos tramos. Uno con la compra de 7 millones de acciones y otro, posterior al mes de junio, de 11 millones. En aquella ocasión se comunicó oficialmente la inyección de 100 millones de euros de inversión.

En Navidad de ese ejercicio 2021 llegó el vuelco definitivo. Después de esa primera entrada se cerraba definitivamente la ronda 'Series E' de la plataforma digital de trabajo temporal que supuso una inversión de unos 450 millones de euros (500 millones de dólares). Y aquí Softbank echó el resto. Según los mismos registros, se hizo con cerca del 30% de las acciones nuevas de esa ronda. En total, contaba a finales de junio de 2022, con 28 millones de acciones en su haber del total de 69,5 millones que están en circulación. Esto, junto con las adquisiciones que ha hecho en el mercado secundario, supone un 31% de posición total.

Ese porcentaje no está totalmente diluido. No tiene en cuenta las acciones incluidas en el paquete de 'stock options' para la cúpula directiva y parte del equipo de la empresa que no están emitidas, pues están vinculadas a la consecución de un evento de liquidez (salida a bolsa o venta de una mayoría). Este bonus representa, según confirman desde la compañía, en torno al 25% del total. Por tanto, los nipones estarían en el 23% (frente al 11,9% de hace justo un año). Aún así, se trataría de un dominio claro por parte del grupo dirigido por Son. Esta agresividad y la apuesta por el fuerte crecimiento dentro del accionariado de las compañías es 'marca de la casa' en este fondo que sacudió el ecosistema de inversión de capital riesgo con decenas de miles de millones invertidos.

Lejos queda el resto de accionistas relevantes de la compañía madrileña. Resulta llamativo que Seek, el gigante del empleo en internet australiano, no acudiera a esa última ronda navideña. Tiene el 9,3% de los títulos no diluidos. Luego se encuentra Kinnevik con en torno al 5% y Atomico, el fondo de inversión de los creadores de Skype, con más del 10%. También tiene una posición destacada el inversor venezolano Alejandro Betancourt, a través de la sociedad luxemburguesa Gainsboro Development y a través de su holding IPC Investment Corporation, con sede en Barbados.

Esta última ronda sí que ha servido para hacer líquida parte de su posición a algunos de los socios minoritarios. Los fundadores, Juan Urdiales y Felipe Navío, han transferido una parte pequeña de sus paquetes accionariales (cuentan con un plan de stock options ante la dilución importante de su posición por las diferentes rondas). También han salido completamente 'business angels' que habían entrado anteriormente como Iñaki Berenguer (Coverwallet), Ignacio de Pinedo (ISDI) y Javier Rodríguez Zapatero (antiguo CEO de Google en España).

El gigante australiano del empleo online Seek no acudió a la última ronda de la Navidad pasada y deja su posición por debajo del 10%

Softbank Vision Fund es la gestora impulsada por la compañía tecnológica asiática. Tiene dos fondos en el mercado. Pero esa agresividad en la inversión ha hecho que se vea seriamente impactado por las valoraciones desplomadas de muchas de las compañías cotizadas en las que había invertido y los problemas de otras privadas. De acuerdo a los últimos números compartidos por el grupo, el segundo vehículo vale hoy un 19% menos respecto a los 49.000 millones de dólares invertidos en compañías.

Otros casos

En el pasado ha habido otros casos en España de grandes 'unicornios' (compañías valoradas en más de 1.000 millones de dólares) que han acabado controladas o con fuerte presencia de un solo accionista. Cabify fue el primer caso paradigmático. Los también japoneses Rakuten aportaron una parte muy importante de las dos últimas rondas de financiación y llegaron a alcanzar el 47% de los títulos. Pese a ello no tenían mayoría en el consejo, en el que Juan de Antonio, CEO y fundador, contaba con un sillón para desbloquear decisiones. El otro caso es el de Glovo. Delivery Hero fue adquiriendo títulos en las diferentes rondas y en las ventas de compra en secundario de los que estaban en manos de accionistas iniciales. Finalmente acabó tomando el control tras una pugna interna con el equipo directivo y el 'núcleo duro'.

Jobandtalent mantiene el ritmo de crecimiento y esperaba doblar los ingresos brutos en el año 2022, según aseguraba el fondo sueco Kinnevik en su último informe semestral. Pero su modelo puede verse afectado por la situación económica de sus clientes, compañías -tanto grandes como Santander, Decathlon o XPOLogistics como pequeñas- que la subcontratan para poner a disposición a personal con contratos temporales. Este tipo de compañías están expuestas a un riesgo de impago. Los próximos meses van a ser determinantes. Lo harán con Softbank ganando posiciones.