Too Good To Go gana terreno en España y prepara nuevos pactos con los súper

Cada día son más las compañías en España que se suman a la transición ecológica o las que no se resisten a la fiebre ‘eco-friendly’ con el medioambiente. Too Good To Go, la aplicación danesa contra el desperdicio de alimentos, ha ganado más terreno en nuestro país desde su aterrizaje en 2018 y este mercado junto al portugués, ya equivalen a un 5% de su negocio total. Ahora una de sus grandes estrategias para crecer en España será cerrar nuevos acuerdos con importantes cadenas de supermercados.

"Nos aseguraremos de tener grandes supermercados que estén alineados a nuestra misión", aseguró Mette Lykke, CEO de la compañía. La razón para ellos es clara: estos establecimientos comerciales están entre los que mayor cantidad de desperdicios de comida generan, por lo que es clave para la startup “poder ayudarlos a mejorar y seguir con nuestro foco”. Actualmente, en España tiene acuerdos con Alcampo, Carrefour, Condis, Ametler Origen, supermercados masymas, entre otros. En Portugal realiza colaboraciones con DIA que próximamente prevé extenderlas a España.

Aunque los súper serán su foco principal para este mercado, también tienen convenios con otro tipo de establecimientos. Por ejemplo, restaurantes como Domino’s Pizza o Santagloria, grandes superficies como Ikea u hoteleras de la talla de NH, Meliá y Barceló. Los pequeños comercios no quedan fuera de su atención, ya que les permite conectar con otras comunidades, indicó Lykke. En total tiene más de 15.000 establecimientos asociados que los ha ayudado a salvar 3,6 millones de packs de comida durante el año 2021. Desde su aterrizaje en España en septiembre de 2018, ya ha rescatado más de 7 millones de packs.

Too Good To Go se propune para 2030 el objetivo de reducir a nivel global el 50% del desperdicio de comida

Además de esta estrategia de crecimiento específica, Too Good To Go se ha propuesto nuevos objetivos para alcanzar este año. Entre ellos espera añadir más de 5 millones de usuarios a su plataforma y más de 50 nuevas marcas al mercado nacional. El año pasado consiguió abrir más de 11.600 nuevos establecimientos, y para 2022 se marca como meta unir a su estrategia de anti desperdicios a unas 13.000 nuevas tiendas. Para el total de su negocio, la gran meta será reducir al 50% el desperdicio de comida de aquí a 2030.

De acuerdo a las cifras entregadas por la compañía, a nivel global se desperdicia casi el 40% de la comida que se produce y se estima que cada año se tiran a la basura 2.500 millones de toneladas de comida. Sin embargo, un estudio realizado por WRAP, consultora especializada en sostenibilidad, indica que la pandemia del coronavirus ayudó a disminuir los niveles de desperdicios: un 30% de las personas utilizó más sobras de comida para cocinar y un 41% planificó mejor sus compras, números que destacan desde la empresa.

A nivel global, en 2021 Too Good To Go salvó más de 52 millones de comidas, es decir, un 84% más que en 2020, el año de la Covid. En cuanto a su crecimiento de usuarios, sumó más de 19,4 millones de registros e incorporó otras 81.666 tiendas en los 17 países en los que están actualmente presentes. El año pasado la startup desembarcó en dos nuevos 'blancos': Canadá e Irlanda. Ambas plazas son claves para su futuro crecimiento. Unos años antes, la plataforma llegó a Estados Unidos y actualmente tiene más de 2 millones de usuarios en su ‘app’.

Desde que empezó a funcionar en 2016, la aplicación ha evitado el desperdicio de 135.000 toneladas de comida. Dentro de su compromiso de sostenibilidad la empresa se coronó como una de las empresas Carbono Neutral+ con el fin de ayudar a otros proyectos a neutralizar sus emisiones. También lanzó propuestas como ‘Mira, Huele, Prueba’ junto a Danone, Unilever o Nestlé, que busca recordar a los consumidores que, una vez pasada la fecha de caducidad, utilicen sus sentidos para saber si el producto está bueno para consumir antes de tirarlo. En 2021 levantaron 31,1 millones de euros para seguir con esta lucha contra el desperdicio y así sumar otras experiencias alineadas con sus objetivos.