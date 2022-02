Twenix, la startup para aprender inglés, desembarca en Italia tras cerrar la ronda

Aprender idiomas cada día se vuelve más importante para cualquier trabajo. Las compañías en general están en búsqueda permanente de expansión, o tienen sedes en el extranjero, y para ello, tener conocimiento y fluidez en un idioma alternativo es clave. Twenix, la ‘edtech’ para conversaciones en inglés, se preocupa de educar a las compañías que requieren este tipo de servicio. 2021 fue un año de crecimiento para ellos y este 2022 será clave para afianzar su nuevo negocio en Italia y durante el segundo semestre pone el foco en seguir expandiéndose por todo el sur de Europa.

Su última ronda de financiación se cerró en diciembre por un total de 2 millones de euros. Esta operación estuvo liderada por el fondo nacional Inveready, JME Ventures, Banco Sabadell y también el gestor de capital internacional Brighteye, quien ya ha invertido antes en empresas españolas como Genially, ThePower Business School (ex ThePowerMBA) o Ironhack. La finalidad de esta inyección era para potenciar y consolidar su expansión internacional. Ya en noviembre comenzaron a tantear terreno en Italia donde ya han entrado con las primeras operaciones.

Este 2022 uno de sus grandes objetivos será afianzar su nuevo negocio italiano. Buscan incrementar el número de clientes, mejorar su producto y crecer en equipo de ventas del país vecino. Para la segunda parte del año buscarán moverse a otros mercados claves. Según explica el CFO y cofundador de Twenix a La Información, Miguel Sanz, irán paso a paso para poder analizar cómo funciona el sector, ver qué necesidades deben cubrir, adaptar la metodología de ventas, y así poder consolidarse en este mercado. Twenix aprovecha la presencia internacional de sus clientes, para expandir sus servicios en otros mercados como el latinoamericano. Sin embargo, el director de finanzas asegura que es mejor ir con pausa porque es diferente prestar un servicio que vender activamente.

Su modelo se basa en vender licencias de clases que permiten a las compañías acceder a un periodo de tiempo determinado en su plataforma. Es un 'marketplace' de formación flexible que ofrece clases online de inglés para empresas. Sin embargo, no enseñan gramática o clases básicas. Los cursos van desde tecnología, big data, empresas, arquitecturas, industriales, e incluso temáticas del día a día o presentaciones empresariales. Todo dependerá de qué es lo que busca la compañía para sus trabajadores. “Nosotros recomendamos que sean al menos 2 clases a la semana y que estén un mínimo de tres meses para garantizar un buen aprendizaje”, comenta Sanz.

Twenix es para personas que ya tengan un conocimiento básico de inglés. La compañía realiza clases ‘one to one’ (uno a uno de manera particular) en clases de 26 minutos en las que hablan con un profesor nativo. Es por esta razón que se requiere de un nivel básico de inglés para comenzar a tomar estas clases: “Idealmente es un A2 y el ideal es un B1”. Aunque no piden ningún certificado de requisito, aseguran que los resultados serán siempre mejor con una base avanzada. El profesor establece el nivel del alumno en la primera clase de presentación y de ahí en adelante seguirá con ese estatus para su progreso.

La compañía nació hace algunos años en Almería. Fue fundada por Jorge Moreno, Daniel Delgado y José Antonio Ruiz, quienes, por una necesidad personal de Jorge, comenzaron a montar esta ‘edtech’. Al tiempo se unió Sanz, que tenía una trayectoria diferente en el sector: había montado startups (que finalmente vendió) y fundó un fondo de capital riesgo llamado Encomenda Smart Capital. “Estuve un tiempo asesorándolos y les comenté que existirían más oportunidades estando en otro lugar”, cuenta el director financiero. Ahí comenzaron a trabajar juntos y abrieron oficina en Madrid donde está toda la parte de profesores, RRHH, entre otros. La parte técnica sigue estando en su ciudad de origen.

Al ser una ‘edtech’ para aprender inglés, tiene diferentes competidores. Uno de ellos puede ser la compañía venezolana que se instaló en España el año pasado, Open English y en ámbitos nacionales GoFluent. Según Sanz, su efecto diferenciador es que se centran en la conversación, es decir, la parte gramatical del aprendizaje. “La idea es que desde la primera clase tengan avances en la parte de comunicación y den saltos importantes en su carrera”, explica el cofundador.

Actualmente más de 150 compañías, entre ellas Clicars, Heura, Carto, Just Eat o Puma, ya han apostado por este modelo para que sus trabajadores tengan una fluidez necesaria en el inglés. Su objetivo a corto plazo es ir mejorando la parte de producto y la parte educativa con la creación de nuevos cursos y microcursos. En 2021 multiplicaron casi por 3 sus ingresos del ejercicio anterior y este año prevén mantener este crecimiento y ampliar su plantilla en casi el doble (hoy son 57 personas trabajando en Twenix). Para su posible expansión, desde la compañía no descartaron comenzar con el proceso para cerrar una nueva ampliación de capital durante el año.