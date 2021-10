Twinco: dos exjefas de banca afinan la compra a proveedores de los gigantes

Sandra llevaba casi una década enfrascada en la financiación del comercio internacional. Azúcares, metales… Desde el año 2009 ocupó varios puestos de responsabilidad en BBVA ayudando a las compañías a comprar materias primas para su producción. A esta directiva, de origen portugués, se le encendió una idea: había margen de mejora en todo el proceso yendo más allá del descuento de facturas y los métodos tradicionales. Era el ‘clic’ con el que arrancó Twinco Capital. Para lanzar esta fintech ‘tiró’ de otra directiva de banca, Carmen Marín, especializada en financiar adquisiciones en diversos sectores en Santander. Hoy ambas operan en 10 países distintos y acumulan más de 30 millones de dólares de órdenes de compra financiadas a través de su plataforma en internet. Han levantado casi 7 millones con Finch Capital y Mundi Ventures como accionistas.

La idea del negocio: ¿por qué no financiar las órdenes de compra a proveedores de grandes grupos multinacionales? Era una aproximación algo diferente a lo que hoy existe entre todas estas pequeñas compañías que proveen de productos y servicios a compañías como Inditex, Mango o Telefónica. Tradicionalmente han acudido al banco con un descuento de factura o financiando la producción pero a través de sus bancos locales, lo que eleva de manera importante los costes, exigiéndoles garantías muy importantes para reducir los riesgos de impago.

Ellas lo que plantearon era introducirse en medio de esa ecuación, entre el comprador y el vendedor, pero inyectando el dinero a este último antes. Es decir, adelantar entre el 50% y el 60% de la orden para la compra de materias primas y la ejecución del proyecto y tras la entrega pagar la otra mitad. “El coste es más barato y no necesitas garantías adicionales para el productor, pero para el comprador es un ahorro importante en costes financieros”, asegura a La Información Sandra Nolasco.

El proveedor tiene liquidez suficiente para afrontar la orden, mientras que el comprador se asegura que todo va bien y no hay problemas en la producción. Finalmente, este último es el que paga a Twinco esa orden de compra y una comisión por el servicio. Y si ellas son las que asumen el riesgo, ¿qué sucede si hay un impago? La compañía se ‘conecta’ a las tripas de las compras de su cliente para detectar en base al análisis de todos los datos cuáles de esos proveedores tienen un historial suficientemente estable y con buenos resultados como para respaldarlos. El lanzamiento oficial se produjo en 2017 y los primeros esfuerzos se hicieron en el segmento del textil, donde cuentan con algunos de los principales distribuidores. Pero han ido sumando otros vinculados a sectores como la electrónica. Hoy mantienen negociaciones con una de las grandes marcas de alimentación.

En un primer momento necesitaron la ayuda del banco EBN, que inyectó los primeros cinco millones de euros de deuda para el circulante con el que ir validando todo el proceso en esa primera fase. Poco a poco han ido ganando tamaño. El objetivo es conseguir que la base sea lo suficientemente grande como para poder financiarse a través de un vehículo con el que ‘titulizar’ estas facturas de órdenes de compra. Hoy acumulan, según sus propios números (su matriz está en Países Bajos), un total de 30 millones de dólares de órdenes de compra financiadas. El objetivo es que este año se llegue a los 50 millones, para que en 2022 se pueda triplicar esa cifra.

Para llegar hasta aquí, además de financiación ‘tradicional’ han levantado capital a través de diferentes rondas de financiación. En total han sumado casi 7 millones desde su fundación que han sido inyectados por diferentes ‘business angels’ y dos fondos que tienen un peso relevante en su accionariado como Finch Capital o Mundi Ventures (este último creado por el exdirectivo de Telefónica, Javier Santiso). A corto plazo aseguran no necesitar más, pero Nolasco precisa que a principios del próximo año saldrán al mercado para levantar una ronda de Series A que permita afrontar la fase de crecimiento.

El reto de la sostenibilidad

Ahora el gran reto es incorporar el factor de sostenibilidad a todo este proceso. En los próximos años ésta va a ser una de las batallas clave en toda la cadena de producción de las grandes compañías internacionales. Twinco ha tratado de adelantarse a ello incorporando a Arancha Díaz-Lladó, que hasta este mes de septiembre era la Directora de Innovación Sostenible de Telefónica. Su cometido será introducir este factor dentro de la medición de calidad de los proveedores para financiar todas sus órdenes de compra en la plataforma tecnológica.

“Siempre se gestiona desde el punto de vista negativo, excluyendo a proveedores que no puedan cumplir y nuestro planteamiento es el contrario”, asegura la directiva. Lo que se va a hacer es dar mejor ‘puntuación’ a quien tenga unos mejores estándares en este sentido. Premiar a los que lo hagan bien, no sólo desde un punto de vista medioambiental sino también social, y no tanto castigar a los que no cumplan. Su gran cometido al final es tratar de poner orden en todos los factores que determinen esa clasificación en un momento en el que aún queda camino por recorrer.

La otra gran pregunta que surge en estos casos es: ¿Y si esto lo hace el banco ‘tradicional’? Lo que se han encontrado hasta ahora han sido bancos locales que financian las órdenes de compra, pero sólo en un mercado y no de manera globalizada. “Los que llegan a este sector ven que hay un camino tan grande en ello mundo de las facturas y se quedan ahí; para pasar a financiar la orden de compra hay que conocer mucho el sector y el proveedor”, apunta Nolasco, quien insiste en que la necesidad de financiación en esta actividad es “tan brutal” que incluso si llegara una compañía y les copiara el modelo habría mucho mercado por cubrir.