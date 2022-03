Witco, así es como Eliane Lugassy busca crear un imperio de oficinas flexibles

Eliane Lugassy nunca pensó que tras estudiar derecho fundaría una compañía tecnológica. Sin embargo, su camino fue tomando otros rumbos cuando ingresó en una escuela de negocios de Francia y comenzó a trabajar en un banco de inversión (Rothschild & Co) donde tuvo un cargo en el que se centraba en fusiones y adquisiciones. Tras estar tres años en este sector de la banca, decidió ‘cruzar el charco’ y emprender en el sector inmobiliario. La empresaria francesa se dio cuenta de que esta industria necesitaba mejoras, y así en 2016 nació Witco, una plataforma tecnológica de oficinas inteligentes para espacios más colaborativos y flexibles.

Hoy la ‘proptech’ se enfoca en ser la aplicación ‘todo en uno’ para mejorar la experiencia laboral de las empresas y el bienestar de los empleados mediante la innovación en la tecnología. ¿Cómo? Permite profundizar la comunicación y el acceso a diferentes servicios entre inquilinos y gestores y ya tiene más de 800 edificios de oficinas equipados con su Software as a Service (SaaS). Witco aterrizó en julio de 2021 en España con sus oficinas centrales en Madrid y según destacan desde la empresa, un estudio de Savills prevé que en 2030 el 30% de las oficinas del país sea copado por oficinas flexibles. Plan que esperan cumplir en Witco.

En septiembre de 2021 la compañía levantó 14 millones de dólares (11,9 millones de euros al cambio) en una ronda de financiación de serie A. Esta operación fue liderada por la gestora Daphni y por el fondo Eurazeo. Este último ya había invertido en diferentes compañías españolas, entre ellas Glovo, Colvin, OnTruck, o la malagueña Freepik. En esta ronda también participó otro fondo de origen francés, Naxicap Partners (antiguo inversor de Witco) y la gestora de Luxembourg, UL Invest, junto a diferentes business angels.

Witco ha cerrado tres rondas de financiación con las que suma un total de casi 16 millones de euros captados.

Según cuenta su fundadora a La Información, después de haber recibido esta inyección de dinero, se han estado centrando específicamente en mejorar su producto mientras siguen apoyando a sus actuales clientes. “Esta ronda también ha acelerado nuestra expansión internacional”, zanja la CEO de Witco, a lo que añade que desembarcaron a finales del año pasado en Múnich, Londres y Barcelona (su segunda ciudad en España). Ahora ponen el foco en otros países europeos para continuar con su internacionalización.

Esta es la tercera ronda de capital que cierra la plataforma, con la que alcanzaron una financiación total de 18 millones de dólares; es decir, casi 16 millones de euros. La empresa se fundó bajo el nombre 'Monbuilding' y años más tarde cambió su nombre. Ahora compañías como Dior, el grupo industrial Vinci y Credit Agricole confían en ellos. En España ya suman diversos 'partners' en su cartera como la Cámara de Comercio de Barcelona o Ipsen. Witco ya está presente en 200 ciudades de todo el mundo repartidas por 10 países. Un total de 5.000 empresas utilizan la app.

Respecto al papel de las mujeres en el ecosistema de las startups, Eliane Lugassy comenta que el talento femenino en el sector digital no está valorado como debería. “El mundo de la tecnología no es diverso y tampoco el de los fondos de inversión. Aún queda mucho camino para promover la inclusión femenina”, enfatiza. Por esta razón, hace un llamamiento a las futuras generaciones de niñas a que no tengan miedo de ‘lanzarse’ a estudiar carreras STEM, siglas en inglés para estudios relacionados con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. "Deberíamos educar a las niñas de la misma manera que a los niños: con las mismas expectativas de valor, resiliencia, audacia y excelencia en STEM", incide la directora ejecutiva.

Actualmente la ‘proptech’ cuenta con un equipo de 65 personas, y antes que finalice el año esperan alcanzar los 100 empleados. De acuerdo a los datos entregados por la compañía, el año pasado triplicaron sus ingresos, lo que indica un aumento de un 200% respecto al ejercicio anterior. Estas cifras esperan mantenerlas para este 2022. Además, su fundadora ha subrayado que no descartan levantar una nueva ronda de financiación para continuar con su plan de expansión, pero que por el momento, estarán centrados en mejorar el servicio que entregan a sus clientes.