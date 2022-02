La plataforma de apuntes universitarios Wuolah levanta 5 millones con Seaya

Más madera para la plataforma online para apuntes y material educativo de la universidad Wuolah. La startup sevillana acaba de levantar 5 millones de euros en una ronda de financiación liderada por el fondo Seaya Ventures, que respaldó en fases iniciales a unicornios españoles como Glovo, Cabify o Wallbox. Esta nueva ampliación de capital ejecutada será gasolina para poner una pica en Latinoamérica y además perfeccionar su tecnología y probar nuevos modelos de negocio más allá de la publicidad en su portal.

Hasta la fecha, la compañía ha levantado en torno a un millón de euros en diferentes ampliaciones de capital y en préstamos participativos. Ahora busca dar un puñetazo en la mesa con esta nueva inyección de dinero en la que también participa la gestora de capital riesgo andaluza Alter Capital, o el grupo educativo Proeduca. Antes de la inyección, los fundadores tenían el control de la compañía, con Jaime Quintero, cofundador y consejero delegado, como máximo accionista. En el accionariado también se encuentra el 'business angel' radicado en España Andreas Mihalovits.

Wuolah se fundó hace siete años como una plataforma para alojar los apuntes de los estudiantes universitarios. Era una evolución de lo que un día fue el 'Rincón del Vago', un portal que fue especialmente popular a finales de los 90 y principios de los 2000. La compañía, fundada por Quintero, Enrique Ruiz, Javier Ruiz y Francisco José Martínez Benítez cuando eran estudiantes, dio un paso más y permitió que hubiera una remuneración para el autor por esos apuntes -en base a las descargas registradas-, estructurando éstos últimos y segmentándolos de una manera más completa. Hoy cuentan con 5 millones de documentos subidos y 2,5 millones de estudiantes registrados, 500.000 de ellos activos al mes (y algo más de 200.000 de esos se conectan cada semana).

Hasta ahora su modelo de negocio se ha basado casi en exclusiva en la publicidad online. Los anuncios se muestran tanto en apuntes como en web. "Los anuncios es lo que ha sostenido a Wuolah", asegura Enrique Ruiz. Con un peso muy inferior en la cuenta de resultados se ha mantenido un servicio 'Pro' por el que los alumnos pagan de manera puntual para eliminar la publicidad de los apuntes que se descargan. Ahora, con este capital buscan pulir toda la tecnología tras la plataforma para no sólo convertirse en un alojamiento de contenido, sino también ser una plataforma multimedia donde se puedan dar clases particulares o se puedan grabar streaming. "Ir hacia un modelo más transaccional", apunta el responsable financiero, quien insiste en que también se estudia un potencial modelo de suscripción.

El otro gran reto que tienen con este dinero es el de la expansión internacional. Desde aquel arranque en el año 2015 se han centrado casi en exclusiva en el mercado español, para extender la marca lo máximo posible. Aún así, debido a las facilidades del idioma, han construido una audiencia de manera orgánica en territorio latinoamericano. Ahora buscan pisar el acelerador en este mercado, de 50 millones de universitarios. Trabajan para reutilizar una parte significativa del contenido subido a su plataforma para ofrecerlo a los usuarios en México y otros países, pues se trata de materias más genéricas.

Como telón de fondo se encuentra también la resistencia de una parte de la comunidad educativa a un modelo que pone en cuestión la autoría de los apuntes y del contenido. "Los conflictos han sido más en el lado del profesorado", asegura Ruiz. Han criticado el modelo al entender que mercantiliza la obra y, además, desincentiva la presencia en el aula de los estudiantes. El cofundador insiste en que el problema radica, precisamente, en que el sistema universitario haga girar las clases en torno a los apuntes y en la memorización y no en torno al debate. Ellos dicen poner su granito de arena, no sólo ofreciendo la descarga de esos textos, sino también permitiendo editarlos, compartirlos o anotarlos. Son opciones que hoy aún no ofrece su plataforma y que buscan incorporar también con esta ronda.

Lucha de gigantes... ¿sin comunidad?

La compañía acaba de levantar una ronda de 5 millones de euros. Debe luchar contra gigantes que en otros mercados han captado cantidades muy superiores. Sus dos grandes rivales son la estadounidense Course Hero y la holandesa Studocu. La primera ha levantado casi 480 millones de dólares en hasta nueve rondas, con gigantes del capital riesgo de Silicon Valley como Sequoia como socios clave. La segunda ha sumado algo menos de 50 millones de euros con los franceses Partech como claves. ¿Cómo competir contra eso? "La diferencia es que no son comunidades activas", apunta Ruiz. Según él, no han construido esa base de red social, sino que es más un marketplace 'frío' de tutorías y contenido.

Hasta ahora, la compañía acumula pérdidas de algo más de 1,2 millones de euros, debido a que han premiado el crecimiento de su base de usuarios más allá de los 'números negros'. "Hemos pagado más al usuario de lo que hemos recibido por la publicidad; pero eso nos permite estar donde estamos y dar una velocidad enorme con esta ronda", asegura el cofundador. En el año 2020 obtuvo unos ingresos netos de algo más de 276.000 euros, según sus propias cifras del Registro Mercantil.