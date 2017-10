¿A quién ficha ahora Goldman Sachs? Millenials e ingenieros, su objetivo

Es la empresa por la que han pasado los hombres que marcan gran parte de los destinos de la economía mundial. Y tiene claro lo que quiere: mucho millenial e ingenieros. Desde la compañía considera que el reto al que se enfrenta el mundo... y ellos es el avance tecnológico. David Solomon, presidente y director de operaciones de la compañía, al igual que Harvey Schwartz han desvelado algunos detalles de su compañía en los últimos días, a través de conferencias y podcasts que indican hacia dónde va el futuro.



Lo primero, una apuesta por la gente joven. En Goldman entre el 50 y el 60% de los empleados tienen menos de 30 años. Schwartz, en su podcast de la semana pasada, también detalló que más de un cuarto del personal de la empresa son ingenieros. Y pronosticaba que ese número iría en aumento. Para ello no han dudado, según desvela Bloomberg, en cambiar algunas de las conductas de la compañía. Ahora la vestimenta es más relajada, los programadores novatos cobran más porque es la manera de captarlos desde la universidad, los monitores son todo lo modernos que pueden ser, se computeriza el rendimiento...



Solomon ha confesado que ahora 'reclutan' más que antes, y desmiente esa imagen que muchos tienen de que los millenials no valen para el trabajo. El tiene la opinión contraria. Cree que son responsables, apasionados, aunque necesiten sentirse orgullosos del lugar donde trabajan.



Algo debe de haber cambiado con el tiempo... o no. Desvelaba March Roche, periodista económico de Le Monde y autor del libro 'El banco. Goldman Sachs dirige el mundo'



Sólo los mejores, los más inteligentes y comprometidos con la empresa tienen un hueco aquí. La filosofía es "o nadas o te ahogas" según desvela March Roche, periodista económico de Le Monde y autor del libro 'El banco. Goldman Sachs dirige el mundo'. Asegura Roche que al menos un 10% de la plantilla se va cada año y sus directivos se retiran a los 40 años. La competitividad es brutal. No es de extrañar teniendo en cuenta las personalidades que han pasado por allí.



El último en unirse al club entre una gran polémica fue José Manuel Durao Barroso, que ocupó la presidencia de la Comisión Europea entre 2004 y 2014, tras ocupar entre 2002 y 2004 el puesto de primer ministro de Portugal. Mario Draghi, ahora a los mandos del BCE, Mario Monti, el hombre de negro que tuvo que liderar durante un tiempo los destinos de Italia, Lucas Papademos, gobernador del Banco Central griego entre 1994 y 2002, Otmar Issing, economista alemán que fue miembro del Consejo del Banco Central Europeo....



Por Goldman Sachs han pasado exsecretarios del tesoro de EEUU como Henry Paulson, ministro de finanzas con Bush entre 2006 y 2008, Robert Rubin, que tuvo el mismo cargo con Clinton o Sidney Weinberg con Roosevelt y el New Deal. Una nómina deslumbrante que ahora amenaza con ser completada con los mejores cerebros de las mejores universidades. Si son ingenieros y millenials, mejor.

​

Por La Información MIRA TAMBIÉN "Goldman Sachs es el poder mundial en la sombra"