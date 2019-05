Abanca frena la operación Liberbank ante el escollo que supone Manuel Menéndez

La decisión de Unicaja y Liberbank de interrumpir las negociaciones para su fusión sentó como un jarro de agua fría tanto en el Banco Central Europeo (BCE) como en el Banco de España dado que ambos supervisores están promoviendo este tipo de operaciones corporativas como una solución a los problemas de rentabilidad que aquejan al sector en un escenario de tipos de interés en mínimos desde principios de 2016 y que parece que todavía pervivirá por un tiempo.

Consecuentemente, la ruptura entre el banco andaluz y el asturiano abrió de nuevo las quinielas sobre posibles fusiones en el mapa bancario español y todas las miradas se han vuelto hacia Abanca, entidad que ha mostrado su manifiesto interés en hacerse con Liberbank en hasta dos ocasiones, una en 2017 y otra en hace tan solo unos meses, cuando planteó al consejo de este último una 'pseudo opa' a 0,56 euros por acción, oferta que, en cualquier caso, estaba condicionada a un proceso de 'due dilligence' (revisión en profundidad de las cuentas de Liberbank que este último se negó a abrir).

Fuentes cercanas a la cúpula de Abanca aseguran, no obstante, que a día de hoy está todo parado y que el banco no tiene prisa en lanzarse de nuevo a por Liberbank. Es más, hay fuentes financieras que apuntan a que Juan Carlos Escotet, presidente y dueño de Abanca, no va a intentar hacerse con esta entidad mientras siga al frente de la misma Manuel Menéndez.

Y es que hablar de Liberbank es hablar de su consejero delegado, un fiero negociador que desde su posición de primer ejecutivo ejerce un férreo control del banco con el apoyo total de la Fundación CajAstur, el accionista mayoritario del grupo y sobre el que Menéndez tiene una importante influencia al haber ocupado su presidencia desde 1993 -tenía apenas 34 años- hasta 2016, cuando abandonó este cargo bajo un precepto legal.

"Ya se lo han propuesto dos veces sin haber llegado a buen puerto. Es posible que ahora no se fíen de Menéndez", comentaba hace unos días otro directivo del sector financiero, mientras que también hay quien advierte de que entre los fondos extranjeros que forman parte del capital de Liberbank -los que habrían estado negociando con Abanca- se vería con buenos ojos un relevo al frente de la entidad.

En cualquier caso, no se debería descartar por completo al banco gallego dado el sentido estratégico que representa Liberbank, cuya compra permitiría conformar la sexta entidad por activos en España con una importante presencia en el noroeste de la península. De hecho, el mercadocree que el banco asturiano como uno de los favoritos a protagonizar la próxima operación corporativa en España al no poder olvidar el interés de Juan Carlos Escotet.

Liberbank sube un 10% desde la ruptura con Unicaja

Así lo demuestra la revalorización del 10% que ha experimentado el banco asturiano desde que se frustró su fusión con Unicaja -frente a la caída del 8% de este-, pese a que 'a priori' es una entidad más débil y con menos margen de mejora que la andaluza. "La percepción del mercado es que existe otro pretendiente", comenta una de las fuentes consultadas en referencia a Abanca.

En el entretanto, el fondo Oceanwood, el segundo accionista de Liberbank solo por detrás de las fundaciones, acaba de reorganizar su participación del 16,8% para tener más derechos de voto controlados de forma directa, aunque, según explican desde el banco, el impacto de esta decisión es totalmente neutral a efectos de control. Por su parte, los Masaveu, que controlan en el 5% del capital, lo que les convierte en el cuarto accionista por detrás de los ya citados y el empresario mexicano Ernesto Tinajero, acaban de reforzar ligeramente su posición.