Los minoritarios de Abengoa no se fían del plan Urquijo y rechazan el acuerdo

Los minoritarios de Abengoa no se fían del plan Urquijo. Los pequeños accionistas de la compañía sevillana no respaldan el acuerdo alcanzado esta misma semana aunque había sido aprobado por 9 a 6 en la cúpula de AbengoaShares, plataforma en la que se habían agrupado. Tras el análisis de la propuesta de acuerdo, varios minoritarios se manifestaron en contra al considerar que la misma no tenía legitimación jurídica alguna, por lo que la plataforma decidió convocar para el pasado jueves una votación telemática a través de la que se repaldase el acuerdo.

En dicha votación, el 55% de las bases de la plataforma de accionistas rechazó el acuerdo. Fue entonces cuando dos de los tres integrantes del equipo negociador de los minoritarios, Marcos de Quinto e Ignacio Trillo Garrigues, decidieron abandonar la plataforma al considerar que la propuesta alcanzada era la mejor posible.

Los accionistas que no están de acuerdo con la propuesta solicitan que el acuerdo tenga una validez legal que les permita recuperar un porcentaje mínimo de lo invertido. En este sentido, piden una garantía de precio mínimo en la venta de Abenewco o un precio determinado en el canje de las obligaciones a los 3 a 5 años.

Para AbengoaShares hay miembros del colectivo piensan que el acuerdo alcanzado a principios de semana era el mejor posible. "Ha sido fruto de una dura negociación donde hemos conseguido mejorar sustancialmente la oferta inicial y que Abengoa se comprometa publicando el acuerdo en la CNMV", señalan desde la plataforma de accionistas.

Sin embargo, reconocen que "hay otros miembros del colectivo -que son mayoría- que consideran que se puede llegar más lejos". "Existe un riesgo de ejecución que la mayoría quiere asumir. Les deseamos toda la suerte del mundo por el bien de los accionistas y de la misma empresa", concluyen desde AbengoaShares.