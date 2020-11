Abengoa pide a la banca firmar sin la Junta y aplazar pagos a proveedores

La última fecha clave que ha marcado Abengoa para definir su futuro está cada vez más cerca. El próximo viernes la compañía debe tener cerrada la participación de la aportación de las cuantías que prometió la Junta de Andalucía cuando se cerró la refinanciación el pasado mes de agosto. A cierre de la edición de este martes, la compañía no tenía notificación alguna sobre esta aportación, lo que le ha llevado a buscar otras soluciones. En concreto, según confirman fuentes financieras, estarían tratando de que la banca culmine el acuerdo que estaba supeditado a la aportación del Gobierno regional pese a que este no llegue, al mismo tiempo que negocia con algunos proveedores clave los vencimientos de algunos pagos.

Las continuas prórrogas aprobadas en los últimos meses para tratar de conseguir la aportación pública de 20 millones de euros que prometió el Gobierno de Juanma Moreno no han surtido efecto. De hecho, tanto es así, que la compañía ya ha comenzado a dar por perdida esta aportación y está buscando nuevas opciones para poder continuar con su actividad industrial y mantener los miles de empleos que dependen de la sevillana.

La Junta de Andalucía se había comprometido con la propia compañía y con los acreedores a aportar 20 millones de euros al rescate, pero hace solo unas semanas el consejero de la presidencia del Gobierno regional, Elías Bendodo, del Partido Popular, señalaba públicamente que su Ejecutivo no contaba con los instrumentos legales necesarios para sacar adelante esta propuesta. Comenzaba entonces un 'enfrentamiento' dialéctico en público entre empresa y Gobierno andaluz que llevó a intervenir a Juan Marín, vicepresidente del Ejecutivo regional de Ciudadanos, que abrió la puerta a encontrar una solución.

Pero la tan esperada solución no llegó. Al menos, no a dos días del cumplimiento del plazo. Por ello, la compañía lleva semanas buscando una opción alternativa con la banca, los acreedores y los proveedores. Primero se barajó la posibilidad de que fuesen las propias entidades financieras las que aportasen esos 20 millones de euros que ahora faltan, pero según fuentes conocedoras, la idea está ahora en 'stand by' por las reticencias que han surgido por parte de algunos de los bancos.

Ante la deriva que ha tomado la situación y con la vista puesta en la "imperiosa necesidad" de la que hablaba la propia compañía en el comunicado de este mismo martes, se comenzaron a buscar otras alternativas. En este momento, de acuerdo con las fuentes consultadas, se trabaja en dos líneas de forma conjunta. Por un lado, la compañía habría pedido a la banca que firmase los acuerdos alcanzados en agosto -en los que se contemplaba una línea de financiación de hasta 203 millones de euros, avales para nuevos proyectos e importantes quitas de deuda- sin la aportación pública de la Junta, algo que en este momento está en estudio, señalan fuentes conocedoras.

Por otro lado, y al mismo tiempo, la compañía negocia con algunos de sus proveedores el aplazamiento de ciertos pagos, gesto que le permitiría comenzar a rodar sin haber conseguido la totalidad del rescate solicitado. Fuentes internas confirman a La Información que este punto es clave para que todo salga adelante tal y como está planeado y permita a la compañía continuar con el desempeño, por lo que todos los esfuerzos están ahora centrados en ello.

La próxima fecha clave será este mismo viernes. Si para ese día no se ha conseguido el apoyo de la Junta o el favor de la banca, la compañía sevillana deberá plantearse medidas tajantes. "La viabilidad del grupo estará gravemente comprometida", admitía este mismo martes la sevillana, por lo que la idea de un punto y final o cualquier otra drástica medida vuelve a sobrevolar la compañía "para proteger los intereses de Abengoa y de todos sus grupos de interés".