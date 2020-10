"Lo hemos dado todo, no puede ser que ahora la Junta rompa la baraja". Estas palabras pertenecen a uno de los bancos implicados en la refinanciación de Abengoa. Durante meses, la empresa, apoyada por el Gobierno, ha buscado apoyos para salvar miles de empleos y poder continuar con su actividad que, en parte, afecta a sectores regulados. Tras un principio de acuerdo logrado en agosto todo parecía encauzado pero había un fleco que salvar, la Junta de Andalucía había prometido aportar 20 millones de euros pero no había dicho cómo iba a hacerlo. El acuerdo se firmó entonces sin esta cantidad y condicionado a que se cumpliese la palabra del Gobierno de Juanma Moreno.

Esta misma semana y a apenas un día de que se cumpliese el plazo para hacerlo, el acuerdo saltaba por los aires. Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, afirmaba en rueda de prensa que "a día de hoy no existe esa posibilidad", en referencia a la aportación de las cuantías prometidas. "Cuando lo vimos nos quedamos fríos. Sabíamos que no se habían aportado aún pero no que no se iba a hacer", señalan desde otra de las entidades.

Hay quien entiende este giro en el guion de la Junta de Andalucía como un paso más en el enfrentamiento político que subyace en el rescate de Abengoa. "Presión, solo es presión, terminarán aportándolo", destacan fuentes conocedoras de las negociaciones. Por ahora, los bancos implicados -BBVA, Bankia, Santander, Bankinter y CaixaBank- y el ICO han abierto la mano para, en un nuevo intento, conseguir que se cierre la refinanciación ampliando el plazo hasta el próximo día 15 de octubre. "Espero que sea la fecha definitiva, esto no se puede retrasar más", admiten desde una de las entidades.

Esta aportación es crucial para que el proyecto salga adelante pues, como recordaban desde la cúpula de la compañía, el plan de reestructuración tiene que ser aprobado como un todo, si una pieza falla, todas fallan. Los propios gestores de Abengoa contaban con el dinero andaluz, tanto que en la presentación que el equipo directivo realizó hace poco más de un mes para dar a conocer los pormenores de la operación aparecía que la Junta de Andalucía pondría 20 millones de euros. Pese a ello, seguía en la búsqueda de más financiación.

Estaba previsto que las cuantías firmadas en agosto se liberasen en dos partes, de acuerdo con el plan presentado por la compañía. La primera de ellas llegaría en septiembre, y la segunda, en diciembre, momento en que se espera que termine la tercera reestructuración a la que la histórica Abengoa ha hecho frente desde 2017. Será a final de año cuando se produzca la conversión instrumentos capital y la ruptura del grupo económico Abengoa SA. Abenewco 1 pasará a ser la nueva cabecerá del grupo, dejando a la histórica matriz como un esqueleto de préstamos participativos con una participación máxima del 2,7% en la compañía que seguirá menteniendo el negocio. Todo ello, si finalmente la Junta de Andalucía apoya el proyecto.

El rifirrafe entre las partes

La batalla dialéctica entre el Gobierno regional y la empresa está siendo dura. Por un lado, la Junta de Andalucía manifestaba no contar con los instrumentos legales para hacer dicha aportación, una afirmación que desde la compañía consideran a todas luces falsa. Pero más allá de esto, Bendodo puso el dedo en la llaga de los Ejecutivos anteriores. "En otros tiempos se concedieron subvenciones directas a las empresas y ustedes saben perfectamente lo que ha seguido después", afirmaba el consejero. "Nosotros no vamos a dar un paso que no esté avalado al 100% por los Servicios Jurídicos de la Junta".

Ante estos ataques, la banca mira directamente a la Junta de Andalucía y le urge a no tirar por tierra el trabajo de varios meses. "Ha habido bancos que hemos reconsiderado nuestra posición inicial. Hay muchas familias pendientes de que esto salga adelante. Nos ha costado mucho trabajo, no vamos a tirarlo todo por tierra ahora", admiten. En el Gobierno regional lo ven de otra manera pues, en palabras del propio consejero de la presidencia, "la participación de la Junta no es decisiva, no puede ser decisiva, por ser una cantidad ínfima sobre el montante total de la operación". "Sí lo es, claro que lo es", apuntan fuentes financieras.

¿Qué pasa si no sale adelante el rescate?

Pese a que desde las entidades financieras se muestran convencidas de que finalmente la Junta de Andalucía cederá y pondrá los 20 millones de euros prometidos, de no hacerlo, el rescate tal y como lo conocemos se iría al traste. Este hecho tendría terribles consecuencias para las entidades financieras y para el conjunto de España. Por un lado, se perderían miles de puestos de trabajo, algo que en un momento tan delicado como el actual como consecuencia de la pandemia sería un importante revés.

Por otro, la banca tendría que hacer frente a un importante agujero. De acuerdo con los últimos datos facilitados por la propia compañía, la deuda continúa siendo milmillonaria por lo que serían principalmente los bancos los perjudicados. Cierto es que en el rescate se contemplan importantes quitas de deuda, por lo que parte de esas pérdidas ya se dan por descontadas. Sea como fuere, los bancos no lo consideran una opción. "Saldrá, esto es una operación muy importante y que ha llevado mucho trabajo tanto a nosotros como a ellos", admiten desde el sector financiero. Quedan 15 días para conocer el devenir de la compañía.