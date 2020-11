Abengoa va a una nueva prórroga y ya ve el cierre de la operación sin Andalucía

Nueva prórroga. Los acreedores de Abengoa han vuelto a torcer el brazo para alargar hasta el próximo día 17 el plazo para lograr que la compañía se salve. Así lo ha comunicado la firma sevillana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este mismo jueves, cuando se cumplía el último periodo estipulado para conseguir convencer a la Junta de Andalucía de que aportase los 20 millones prometidos en la negociación de la reestructuración el pasado mes de agosto. Pero no solo no lo ha conseguido, fuentes conocedoras de las negociaciones van más allá y dan por perdida esta opción.

En este sentido, señalan que esta semana ha servido para que la relación entre la Junta de Andalucía y la compañía se tense aún más, tanto en público como en privado. El Gobierno de Juanma Moreno sigue enrocado en el 'no' y este mismo martes, solo 48 horas antes de que se cumpliese el plazo marcado el pasado viernes para tratar de conseguir una solución, Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, apuntaba en rueda de prensa a que no existía ningún avance en las negociaciones y que "la empresa no le ha facilitado ningún plan de viabilidad a la Consejería de Hacienda".

Una afirmación que se negaba tajantemente en el entorno de la compañía, que apuntaba que hasta en tres ocasiones había puesto dicha documentación en manos de diferentes cargos de la Junta. Este hecho ha servido para intentar presionar al Gobierno regional mediante un hipotético cambio de sede que se llevaría los cuarteles centrales de Sevilla hacia una nueva ubicación que podría ser Valencia.

Los puentes con el Gobierno regional están completamente rotos, confirman las mismas fuentes, lo que deja a Abengoa con una sola opción que, como adelantó La Información, firmar la financiación prometida sin el apoyo de la Junta de Andalucía. Al mismo tiempo, negocia con varios proveedores el aplazamiento de ciertos pagos. De esta forma conseguiría seguir adelante con su actividad sin necesidad de la aportación del Gobierno regional y tendría un balón de oxígeno para pagar las facturas pendientes con algunos de sus proveedores.

Este nuevo aplazamiento llega a solo tres días de que se celebre la junta de accionistas que se convocó a instancias de los minoritarios y en la que se votará, entre otras cosas, la petición de destitución en bloque del consejo de administración. Los accionistas más no están conformes con el plan presentado por el actual consejo de administración y han presentado a la CNMV uno propio que salva la actual matriz. El próximo martes se verán las caras -de forma telemática- en la junta de accionistas.