Los minoritarios de Abengoa tumban a Urquijo y la compañía queda en el limbo

En un limbo legal, así es cómo se queda Abengoa. El grupo de minoritarios de la compañía sevillana, AbengoaShares, ha sacado adelante la destitución del consejo de administración que presidía Gonzalo Urquijo. En cambio, la compañía ha impedido que se vote el punto cinco del orden del día, que perseguía el nombramiento de un nuevo consejo de administración encabezado por Marcos de Quinto. Urquijo ha alegado que los nombres del consejo que proponen los minoritarios no pueden ser votados al no haber sido propuestos en la convocatoria de junta que se llevó a cabo el pasado 17 de septiembre, un punto que no ha permitido subsanación, señalan fuentes internas de la reunión. Por ello, la compañía se queda ahora en un limbo legal.

Cabe recordar que este mismo lunes la propia compañía, ante la posibilidad de que este movimiento saliese adelante, decidió convocar una nueva junta de accionistas extraordinaria para finales de diciembre, en concreto para los días 21 y 22. Será hasta entonces cuando la empresa con sede en Sevilla, previsiblemente, opere sin un consejo de administración. Pese a ello, se espera que los propios minoritarios que han llevado al cese del actual impugnen el bloqueo de voto del punto clave del orden del día, el nombramiento del nuevo consejo.

Abengoa comenzaba la junta de accionistas clave para el futuro de la compañía con apenas un 28% de votos computados, tal y como confirman a La Información asistentes a la reunión que se ha realizado de forma telemática y que ha impedido el acceso a la retrasmisión a la prensa y a los accionistas que ya hubieran depositado su voto, ya que este sería invalidado si se accedía a la plataforma para visualizar el acto en directo. Tal y como señalan varias fuentes que han podido visualizar el acto, el presidente de la compañía, Gonzalo Urquijo, ha comenzado su intervención con la lectura de un discurso que se ha centrado en resumir los últimos meses de la compañía.

De acuerdo con las mismas fuentes, Urquijo ha leído los litigios con los que cuenta la empresa, ha defendido su gestión al frente de la compañía, y ha señalado las bondades de su plan y el papel que juegan los acreedores en él, destacando las renuncias a las que han decidido hacer frente. Del mismo modo, ha aprovechado para señalar que ha actuado siempre en la legalidad y ha terminado con un mensaje que, para muchos, ha sonado a despedida, deseando "de corazón" que se solucione la situación actual y se "tome la decisión correcta".

El presidente de la compañía sevillana ha seguido la junta de accionistas comentando la propuesta que el grupo de minoritarios 'AbengoaShares' presentó la semana pasada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como 'plan B' para salvar la empresa de la quiebra y mejorar la posición de los minoritarios de la matriz en Abenewco1. En este sentido, ha comenzado por leer el CV del consejo de administración que propone esta agrupación y que encabeza el expresidente de CocaCola, Marcos de Quinto. Tras ello, el propio Urquijo ha señalado que los nombres del consejo que proponen los minoritarios -punto cinco del orden del día- no pueden ser votados al no haber sido propuestos en la convocatoria de junta que se llevó a cabo el pasado 17 de septiembre, un punto que no ha permitido subsanación, señalan fuentes de la reunión.

Tras este revés, y con un importante enfado de los minoritarios, se ha procedido a la votación del conjunto de acuerdos del orden del día que sí han sido admitidos y que han sido aprobados por los propietarios de los títulos. El adiós del actual consejo de administración, hasta ahora formado por el propio Urquijo, Josep Piqué, Pilar Cavero, José Wanhon Levy, Manuel Castro, José Luis del Valle y Ramón Sotomayor, ha conseguido el respaldo de un 66% del capital presente o representado en la junta, tal y como señalan fuentes conocedoras y a falta de las cifras oficiales de la compañía. En este sentido, solo un 10% del capital total se ha opuesto.