De Quinto alerta del limbo de Abengoa: "La CNMV debe estar muy preocupada"

"Hecho histórico". Así es como califica Marcos de Quinto, persona elegida por el grupo de minoritarios que se ha agrupado en AbengoaShares para presidir Abengoa SA y exvicepresidente de Coca-Cola, lo conseguido en la junta de accionistas del pasado martes en una entrevista concedida a La Información. "Los verdaderos propietarios han conseguido reprobar a los gestores", resumía el directivo, pero "un consejo de administración y un presidente trabajan para los accionistas y pese a que han sido reprobados siguen haciendo y deshaciendo", señalaba en relación a la prohibición de voto del nombramiento de nuevo consejo que ya han impugnado desde la plataforma.

De Quinto recuerda en una conversación con este diario que a día de hoy Abengoa no ha presentado las cuentas de 2019, "parece que supuestamente PwC [el auditor] no las ha querido firmar", señala. "No sabemos a qué responde la actitud del consejo", pero "desde agosto no se ha reunido con los verdaderos dueños de la empresa, los minoritarios". En este sentido, recuerda que han llevado a cabo los últimos movimientos "sin dar explicaciones y sin presentar las cuentas", por lo que considera que "la CNMV debe estar muy preocupada".

Cabe recordar que el regulador de los mercados entra el próximo día 26 en un periodo de 'interinidad' en el que pese a tener el mandato vencido Sebastián Albella seguirá al frente del organismo por un reciente cambio en la Ley del Mercado de Valores impulsado desde el Ministerio de Asuntos Económicos. De esta forma, y pese a que todos los poderes seguirán vigentes, el tiempo que pase hasta que se nombre a una nueva cúpula para el organismo puede ser un impasse clave para algunos temas, como este de Abengoa.

Tras la salida de la antigua cúpula de la compañía con más del 66% del capital presente o representado en la junta, tal y como recuerda el propio De Quinto, el hecho de que se haya llevado a cabo la separación efectiva de las sociedades y el traspaso de los activos a Abenewco1 deja cierta 'libertad' a Gonzalo Urquijo y su equipo para moverse. "Esperamos que no hagan ningún movimiento", señala el que ha sido elegido presidente por los minoritarios. "Un consejo reprobado en una junta se expone a unas consecuencias. Hay gente seria en ese consejo", añade el también exdiputado de Ciudadanos.

"Si cuando llegue la junta de diciembre Abengoa SA ha sido despojada de todo y desgajada, el consejo se habrá llevado a la empresa", lamenta. En este sentido, recuerda que el pasado lunes, cuando la ahora cúpula saliente decidió convocar una nueva reunión extraordinaria de accionistas para el 22 de diciembre, se propuso el nombramiento de tres "especialistas en derecho concursal, tres enterradores" para encabezar la matriz.

La semana pasada Urquijo propuso el nombramiento de tres "especialistas en derecho concursal, tres enterradores" para encabezar la matriz

En contra de esta opinión, el objetivo del consejo de administración que proponen los minoritarios es sacar la compañía adelante. "Prefiero evitar conflictos y litigaciones. Todo el ruido perjudica a la empresa, necesitamos soluciones de consenso", admite De Quinto. Por ello, señala que "trato de hablar con todo el mundo" en relación a los acreedores, la banca y la Junta de Andalucía, piezas clave para sacar adelante el proceso de reestructuración que necesita la compañía.

"Es sorprendente la desesperación en exigir 20 millones de euros a la Junta mientras mantenían un bonus de 50 millones. Eso es muy feo y la junta de accionistas ha conseguido cambiarlo", señala. El exdiputado de Ciudadanos admite que necesitan la colaboración del Gobierno de Juanma Moreno -integrado por PP y el propio partido naranja- y considera que pueden encontrar una solución. "Creo que las personas que están en la Junta son razonables. Las amenazas de cambios de sede, supuestas maniobras con Vox... es un tema bastante escandaloso. Un presidente de una compañía no puede presionar con el presupuesto de toda Andalucía", admite.

En el plan para salvar la compañía que presentaron ante la CNMV el pasado jueves se contemplaba la entrada de la SEPI o de un accionista privado con hasta un 10% del capital. "Tenemos potenciales inversores", admite, pero prefiere mantenerse cauto hasta clarificar la situación actual. Abengoa estará sin consejo, al menos, un mes, viviendo en un limbo legal que no hace más que complicar su situación y dificultar su viabilidad. Todo hace pensar que la situación de la empresa puede verse abocada a un serio litigio en los tribunales.