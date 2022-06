Abengoa aprueba su plan de viabilidad sin mencionar al fondo Terramar

Abengoa acaba de sacar adelante una parte de su plan de viabilidad en medio de las dudas sobre el rescate de la SEPI. La compañía ha trasladado al mercado que para este año y hasta 2030 seguirá adelante si cumple varios hitos. El primero es el todavía pendiente rescate público de 249 millones del holding de Hacienda y el segundo es la inyección de capital de 200 millones de un nuevo socio. Esta segunda partida corresponde a un inversor que no ha querido identificar la compañía, pese a que todas luces es evidente que corresponde al fondo estadounidense Terramar, el único que ha presentado una oferta en firme por la empresa y ha sido aprobada en un reciente consejo de administración.

Las fuentes consultadas trasladan que la documentación remitida ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es solo una parte del extenso plan de viabilidad programado por la compañía. Parte de ese contenido ha sido analizado ya por la SEPI, indican las mismas voces, y ahora se hace público para evidenciar que sí se podría hacer frente a la devolución de las ayudas, en contra de lo que han sugerido los asesores del Fondo de Solvencia para empresas estratégicas (Fasee) en sus conclusiones finales.

En las cuatro páginas de información publicada, Abenewco 1, la filial operativa de Abengoa que no está en concurso de acreedores, considera necesario para cumplir el plan de viabilidad cuatro hitos: el rescate de 249 millones de euros concedido por la SEPI, los 200 millones de un inversor, 300 millones de líneas de avales Super Senior New Bonding y la renovación de las dos líneas New Bonding existentes en capacidad revolving.

Pese a no mencionar a Terramar, el fondo estadounidense es el único con una oferta en firme por la compañía

Sobre este listado de objetivos, llama la atención la partida de 200 millones. El dinero está previsto que se lleve a cabo por el fondo estadounidense Terramar (140 millones de inyección y 60 en forma de ampliación de capital). Su opción ha sido aprobada por el consejo, pero sigue provocando rechazo entre los minoritarios de Abengoashares pese a que la compañía con sede en California les ha dado la opción de participar en una pequeña parte de la operación.

Sobre el motivo de la no mención expresa a Terramar, las fuentes consultadas inciden en que el esquema del plan de viabilidad puede ser el mismo para cualquier otro interesado. La realidad es que el fondo inversor estadounidense es el único con una oferta en firme, que a la postre vence el próximo 15 de junio, aunque podría extender su validez como ha hecho en otras ocasiones.

Previsiones económicas

De cumplirse las metas marcadas, Abengoa podría seguir adelante durante varios años. Las ventas alcanzarían los 783 millones a finales de 2022 y se irían incrementando hasta alcanzar los 2.703 millones en 2030. El grueso de las ventas durante el periodo procedería de los principales mercados del grupo. Una plaza importante es el área Ring-Fence (Uruguay y Argentina), donde los ingresos oscilarían entre los 104 millones del primer año y los 177 millones del último.

El grupo estima también un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 110 millones para este año, cifra que se reduciría hasta los 99 millones en 2023 y comenzaría a expandirse de forma gradual hasta los 266 millones en 2030. El flujo de caja operativo, por su parte, cerraría con un saldo negativo de 219,6 millones este año, pero entraría en saldo positivo a partir de 2023 y continuaría creciendo hasta los 209,5 millones en 2030.