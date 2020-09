Abengoa amplía el plazo para salvarse y reprocha a Andalucía su negativa al plan.

Nueva ampliación. El rescate de Abengoa se complica por momentos. La empresa sevillana se ha visto obligada a ampliar de nuevo el plazo para el cierre de su salvación ante el cambio de rumbo que ha tomado la Junta de Andalucía en las últimas horas. La compañía que encabeza Gonzalo Urquijo contaba con el visto bueno a la aportación de 20 millones de euros del Gobierno autonómico de Juanma Moreno antes de este miércoles. Pero no ha sido así. La sevillana se encontró este martes con las palabras de Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y la negativa a participar en el rescate como habían anunciado bajo el pretexto de que la Junta de Andalucía "no tiene ni un mecanismo ni un ente que se dedique a estas cuestiones".

La nueva fecha clave para conseguirlo es el próximo 15 de octubre, momento en que deberán contar con el conjunto de los apoyos para sacar adelante su plan de restructuración. Abengoa ha sido dura con la nueva posición de la Junta de Andalucía, pues no comprende el cambio de rumbo. "Desde el inicio la Junta de Andalucía mostró su apoyo a la operación, iniciando actuaciones para articular la fórmula técnico-jurídica para instrumentarla", admiten desde la compañía.

Llegada la firma de la financiación con el resto de entidades participantes, "la concreción de la participación de la Junta de Andalucía no pudo realizarse pues, según informó, se seguía trabajando en buscar la mejor manera para su instrumentación", señalan. Por ello, se llevó a cabo la firma de la refinanciación condicionándola a la formalización de la participación anunciada por la Junta de Andalucía. Nunca llegó y ahora las cosas se complican para la sevillana.

Bendodo decía este martes en rueda de prensa que "la participación de la Junta no es decisiva, no puede ser decisiva, por ser una cantidad ínfima sobre el montante total de la operación", una afirmación que no ha sentado nada bien en el seno de la empresa ni del resto de participantes en una refinanciación que ha costado "mucho" sacar adelante. "La Junta no tiene mecanismo legal de financiación a grandes empresas", afirmaba el consejero del ramo en la Junta de Andalucía, idea que niegan desde la compañía. "El Gobierno andaluz tiene a su alcance, fórmulas e instrumentos para materializar el declarado apoyo al tejido empresarial y al empleo, máxime en estas circunstancias Covid-19", afirman.

Con todo ello, Abengoa pide una formalización "urgente", que conlleve un compromiso de participación vinculante e irrevocable y que permita salvar a la compañía y con ella los miles de empleos que son vitales en este momento. Ahora, tienen quince días más para que la Junta de Andalucía reconsidere su postura y firme el apoyo que la sevillana necesita.

Bendodo mira al pasado de la Junta

Bendodo además de dejar patente el cambio de rumbo de la Junta de Andalucía, aprovechó sus palabras para mirar al pasado de esta institución y dejar un recado político. "En otros tiempos se concedieron subvenciones directas a las empresas y ustedes saben perfectamente lo que ha seguido después", afirmaba el consejero. "Nosotros no vamos a dar un paso que no esté avalado al 100% por los Servicios Jurídicos de la Junta".

"A día de hoy no existe esa posibilidad", llegó a esgrimir para señalar que una aportación de liquidez a Abengoa sería concebido como "una ayuda de Estado que requiere autorización de la Unión Europea". En este sentido, y pese a que fuese la Bruselas quien diese luz verde -como está ocurriendo con otro tipo de ayudas derivadas de la situación económica de la pandemia-, habría que contar con "un mecanismo legal articulado" para ello. Una negativa en toda regla.