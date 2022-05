Abengoa cede a la oferta de Terramar para poder acogerse al rescate de la SEPI

Fin de las especulaciones en Abengoa. La compañía ha reconocido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que todavía tiene un largo periplo por delante y no puede esperar a armar una oferta alternativa a la del fondo Terramar. Así lo concluyó ayer la compañía, en una tensa y larga reunión del consejo de administración en el que se reconoció que solo el fondo californiano podrá hacerse con la empresa sevillana, siempre y cuando se estructure una operación a tres bandas con la SEPI en la que todavía quedan flecos por cerrar.

En varias comunicaciones al regulador bursátil, la multinacional sevillana ha despejado un poco más su futuro, que sigue siendo muy incierto. El primer paso ha sido rendirse definitivamente a armar una opción alternativa al fondo estadounidense Terramar, cuya oferta ha sido duramente criticada por el bloque de accionistas Abengoashares. Aun así, los representantes de este grupo de propietarios votó en contra ayer en el consejo de administración, que fue muy reñido y se decantó por la mínima.

Ahora, la compañía ha cerrado este capítulo y se dispone a cerrar el resto de flecos necesarios para salir adelante. El primer paso ha sido pedir permiso a los acreedores de la compañía para que acepten también esta resolución de reestructuración, reconoce la compañía ante la CNMV. Los tenedores de la deuda de la compañía, las grandes entidades bancarias, principalmente, deberán pronunciarse en las próximas semanas sobre esta propuesta.

Ese plazo de tiempo no puede ser muy extenso, pues todo está supeditado en paralelo a que la SEPI diga sí o no al rescate de la compañía de 249 millones de euros. El holding dependiente del Ministerio de Hacienda ya tiene sobre la mesa los informes de sus asesores, que han examinado los números de la compañía durante casi un año y han concluido que las filiales beneficiarias de la ayuda son elegibles para el rescate pero, no obstante, existen altos riesgos de que no se recupere el dinero prestado en el plazo previsto.