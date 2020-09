Finaliza sin acuerdo el plazo para negociar el ERE de Acciona en Nissan

La reunión entre el comité de empresa y Acciona para negociar el ERE que afecta a 500 trabajadores de esa empresa en Nissan acabó anoche sin acuerdo, después de que la multinacional nipona no aceptara hacerse cargo de esos empleados, que prestaban servicios de logística en su planta de Zona Franca.

Fuentes conocedoras de la reunión han explicado este sábado a Efe que, si bien inicialmente reinaba el optimismo en torno a las negociaciones, ya que parecía que Nissan se avenía a valorar las propuestas sobre el futuro de los trabajadores de Acciona, finalmente la multinacional rechazó todas las posibilidades que se le plantearon.

El ERE por despido colectivo presentado por Acciona, principal subcontrata de Nissan, afecta a 500 trabajadores, que reclaman las mismas condiciones de salida que Nissan ha ofrecido a sus empleados después de que anunciara su decisión de abandonar Cataluña.

Las citadas fuentes han señalado que, antes de que a medianoche acabara el plazo para negociar el ERE, Acciona envió escritos tanto a la administración mediadora en el conflicto como a Nissan, en los que proponía a la multinacional hacerse cargo de los 500 trabajadores de Acciona en los términos que decidiera y que les asegurara su presencia en la mesa de reindustrialización.

Acciona propuso afrontar el ERE y que luego Nissan se hiciera cargo de esos trabajadores, pero la empresa japonesa se opuso, por lo que ahora el ERE seguirá adelante en los tribunales.

Por su parte, Nissan ha emitido hoy un comunicado en el que asegura que ha intentado llegar a "puntos de encuentro" con la dirección de Acciona, ofreciendo la posibilidad de suscribir un nuevo contrato hasta el 31 diciembre de 2021. "Desafortunadamente -explica Nissan- esta propuesta ha sido rechazada por la dirección de Acciona, cerrando así la oportunidad de llegar a una solución favorable para las partes".

La multinacional japonesa asegura lamentar la decisión de Acciona y anuncia que la "única opción viable" para Nissan "es prepararse para la internalización de los servicios que hasta el 10 de agosto de 2020 nos venía prestando Acciona, cuyo contrato fue injustamente resuelto por su parte".

De hecho, la línea 2 de la planta de Nissan en Zona Franca, la que produce las pick-up, está en bajos niveles de producción principalmente porque, al no contar con el personal logístico aportado por Acciona, Nissan está teniendo que formar a personal suyo en tareas logísticas, y por ahora no es posible aumentar el ritmo de producción.

El conflicto que enfrenta a los trabajadores de Acciona con la dirección de su empresa y con Nissan se originó después de que esta multinacional, que había comunicado su decisión de dejar Cataluña, llegara a un acuerdo con los sindicatos de la empresa para mantener abiertas sus plantas hasta diciembre de 2021. Acciona, su principal subcontrata, rompió entonces de forma anticipada y unilateral el contrato con la multinacional, a pesar de que expiraba en marzo de 2021, y decidió despedir a sus 500 trabajadores.

En este sentido, Nissan asegura asimismo en su comunicado de hoy que el origen del conflicto de Acciona con sus trabajadores parte de esa decisión unilateral, "que ha abierto un conflicto de consecuencias muy perjudiciales tanto para sus trabajadores como para Nissan".

Comité de Acciona llama a parar la fábrica de Nissan

Tras el fin de las negociaciones sin ningún resultado, el comité de Acciona ha hecho un llamamiento a la plantilla para paralizar el próximo lunes la planta de Nissan en Zona Franca, donde realizan tareas de logística en la multinacional nipona. "El comité de empresa tiene claro que esto no puede acabar de esta manera, y lo que hasta ahora era un conflicto laboral se va a convertir en un conflicto social y en una guerra abierta contra Nissan y contra Acciona, en las calles y en los tribunales", apunta el comité en un comunicado.

En un comunicado, el comité de empresa culpa a las direcciones de Acciona y de Nissan de jugar "con toda la mala fe posible" con el futuro de 500 familias "como si de simple mercancía se tratase", sin que ninguna de las dos "parezca tener la intención de solucionar un conflicto del que solo ellas son responsables".

Lamenta el comité que después de que en los últimos días parecía posible un acuerdo que permitiera mantener la mayor parte de los 500 puestos de trabajo en juego, "anoche, finalmente acabaron dejando en la cuneta a los trabajadores, evidenciando que por encima de las personas anteponen su avaricia y egoísmo".

El comité emplaza a los trabajadores a seguir manteniendo la presión durante los próximos 15 días -el plazo que tiene Acciona para aplicar el ERE o reconsiderar su decisión-, antes de que el conflicto acabe en los juzgados. Por ello, han convocado a la plantilla a las 05.00 horas del próximo lunes día 28 en los tornos de entrada de Nissan en Zona Franca "para decirles alto y claro que hasta que no haya una solución al conflicto no se va a producir ni un coche más". "El lunes, todos y todas a parar la fábrica. Si no hay soluciones, no hay producciones. No al terrorismo empresarial", acaba el comunicado.

Algunas fuentes estiman que la planta de Nissan en Zona Franca produce actualmente un 12% de su producción habitual, mientras que otras reducen el volumen a unos siete u ocho vehículos diarios, un descenso achacable tanto a la reducción de las ventas por el coronavirus como al hecho de que, al no contar con el personal logístico aportado por Acciona, Nissan está teniendo que formar a personal suyo en tareas logísticas.