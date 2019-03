Acciona descarta comprar Nordex para sacarla de bolsa pese a su grave deterioro

El reajuste que vive el sector eólico no ha permitido a Acciona despegar con Nordex. Los números de la compañía participada por la firma encabezada por José Manuel Entrecanales no terminan de volver al verde y la cotización en bolsa trata de recuperar el ánimo que perdió desde los más de 30 euros en los que se encontraba a finales de 2015. Las dudas sobre una posible compra de la totalidad de las acciones con el fin de excluirla de bolsa por parte de Acciona -y evitar así tan importantes pérdidas- se disipan. Según señalan fuentes conocedoras, la española habría rechazado de pleno la compra del porcentaje restante de Nordex.

La empresa de Entrecanales llevó a cabo la fusión de su división de energía eólica -Acciona Windpower- y Nordex en 2016 con el fin de crear un líder mundial en esta industria. En total, el grupo español se quedó con un 29,9% de las acciones de la nueva firma que prometía convertirse en referente del sector al unir la fuerza de Latam y Norteamérica que tenía Acciona con la parte europea que dominaba Nordex. Pero la operación no salió como en un principio se preveía y la sombra de una compra de la totalidad de las acciones para su exclusión de bolsa -su principal lastre era la capitalización- sobrevuelan la compañía desde entonces.

Tras la venta de la participación de Acciona en la socimi Testa, que le reportó unos 379 millones de euros el pasado mes de octubre, la posibilidad de llevar a cabo esta operación cobraba fuerza. Ahora, las dudas que sobrevolaban el mercado se desvanecen. "No", la respuesta a una pregunta pregunta concreta no podía ser más precisa. "No habrá compra", confirmaban fuentes cercanas a las operaciones.

La cotización en bolsa de Nordex no ha logrado remontar el vuelo. De hecho, ha conseguido todo lo contrario. Desde los casi 33 euros que alcanzó en diciembre de 2015, Nordex llegó a caer hasta el margen de los 7 euros el pasado mes de marzo. Desde entonces, y de acuerdo con la mejora conjunta del sector, ha recuperado algo de músculo hasta llegar a los poco más de 11 euros en los que se situó este lunes. A día de hoy, tal y como reconoce la compañía de Entrecanales en sus últimas cuentas anuales, "la cotización sigue situada en valores sustancialmente inferiores al valor contable y el sector continua su reajuste causado por la transformación de los regímenes de retribución aplicable a la generación de energía renovable".

Pese a esta leve recuperación que ha llevado a cabo el valor, las cifras no son las esperadas. Por ello, "la sociedad considera prudente seguir con su política de continua monitorización de su inversión en Nordex SE a la espera de que se consoliden los indicios que permitan estimar que se puede proceder a la reversión de los deterioros dotados". Fue en esta monitorización cuando a cierre del ejercicio de 2017 la firma española se vio obligada a llevar a cabo una provisión de 145 millones de euros ante el deterioro del activo.

Después de esta operación, el porcentaje de casi el 30% que tenía la compañía se quedaba en un valor de 623 millones de euros. Pero la paz no llegaba a Nordex tras este ajuste. El pasado mes de febrero la compañía se veía obligada a anunciar un 'profit warning' que rebajaba sus expectativas estimando unas ventas de entre 2.400 y 2.600 millones. Por todo ello, y tal y como indica la compañía en sus cuentas, a cierre de 2018, "de acuerdo con las estimaciones realizadas, ha incrementado la provisión por deterioro de esta participación en 66 millones de euros" más.

Las renovables que iban a ser el futuro de Acciona le están dando más de un quebradero de cabeza. Pese a ello, desde la compañía señalan que "han experimentado una reciente mejoría" en algunos de los indicadores, como un "significativo incremento en el volumen de pedidos" que habrá que esperar a ver en su materialización.

Este nuevo reajuste que ahora lleva a cabo Acciona de su participación en Nordex llega en un momento en el que el sector se está sobreponiendo de las turbulencias. Audax, Siemens Gamesa, Vestas... todas las firmas que operan en este mercado están mejorando -unas a más velocidad y otras a pasos más cortos- en su capitalización tras un periodo de problemas, por lo que los brotes verdes comienzan a verse cada vez más.