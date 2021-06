Acciona sufre el 'pinchazo' de la burbuja verde y rebaja su OPV a 8.000 millones

Acciona Energía dará la campanada en bolsa pero no a cualquier precio. Citi, JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley -los bancos elegidos por el grupo que dirige la familia Entrecanales para coordinar la OPV de su filial de energías limpias- han tomado el pulso al mercado y se han topado con los lodos del polvo que ha levantado el 'pinchazo' de la burbuja renovable. Tras tantear a los inversores, el batallón de entidades colocadoras de Acciona Energía han asumido que la división verde debutará en bolsa valorada en el entorno de los 8.000 millones, una rebaja considerable frente a los 12.000 millones en que los bancos marcaron la parte alta de la horquilla del valor del mayor estreno bursátil de la última década.

La puesta de largo en bolsa del negocio de renovables de Acciona, que ha ido ganando peso en la matriz hasta aglutinar alrededor del 70% del beneficio bruto de explotación (ebitda) de su nave nodriza, se presentaba como el 'as en la manga' de la banca de inversión. Las cuatro entidades estadounidenses, junto a Bank of America, Société Générale, CaixaBank, BBVA y Santander (en un segundo plano) preveían una lluvia de hasta 100 millones de euros en comisiones por esta operación, una cuantía nada desdeñable después de que el esperado aluvión de estrenos verdes en el parqué se haya ido desinflando con el paso de las semanas.

El batallón de entidades que Acciona fichó para llevar a buen puerto el salto al mercado continuo de su división renovable ha puesto toda la carne en el asador. La magnitud de la operación ha obligado a los equipos de la flor y nata del sector financiero a centrar buena parte de sus recursos en colocar el 25% del capital de Acciona Energía, en detrimento de nuevas oportunidades y de otras operaciones en curso. Así lo apuntan varias fuentes cercanas al proceso consultadas por La Información. La compañía esperaba levantar más de 2.500 millones con esta colocación, cifra que podría rondar los 3.000 millones si la demanda aconsejase ejecutar otro 5% del llamado green shoe destinado a los bancos de la OPV.

El grupo que preside José Manuel Entrecanales aún tiene pendiente enviar a la CNMV la segunda parte del folleto de la OPV, donde resolverá la valoración que, finalmente, el mercado ha atribuido a la futura cotizada. En un primer momento, el entorno financiero tasó a la entidad en una horquilla de entre 10.000 y 12.000 millones de euros, resultado de aplicar múltiplos de entre 14 y 15 veces a los 831 millones de ebitda (beneficio bruto de explotación) que la división registró en 2020. Las fuentes consultadas mantienen que el mercado recibirá la OPV de Acciona Energía con alfombra roja, pero coinciden en que la compañía tendrá que asumir que la tasación con la que arrancó el camino hacia el parqué se ha quedado desfasada.

Los inversores institucionales, a los que Acciona ha dirigido la colocación, no son ajenos a los sucesivos fracasos que han recortado los múltiplos que hasta hace no mucho se pagaba por compañías vinculadas al negocio renovable. La lista es larga. OPDEnergy y Capital Energy pisaron el freno in extremis ante la escasez de demanda. En la recta final de su OPV, Ecoener rebajó un 50% el importe de su colocación, lo que libró a la empresa de una caída del 15,25% al cierre del día de su estreno. Repsol, que por envergadura se postulaba como la gran comeptidora de Acciona, ha puesto la OPV de su filial verde al ralentí y ya se inclina por la búsqueda de un socio financiero como solución alternativa a la oferta pública.

Las empresas solares han sufrido caídas generalizadas en bolsa en el año en curso. Soltec se ha devaluado cerca de un 50% en solo seis meses, periodo en el que Solarpack ha caído alrededor de un 35%. Precisamente esta última marcó un punto de inflexión en la evolución del mercado renovable, según las fuentes consultadas. A finales del pasado enero, las familias Galíndez e Ybarra Careaga, fundadoras y accionistas de Solarpack, ejecutaron la colocación acelerada del 12,39% del capital de la sociedad. La operación provocó un desplome inmediato de más del 14% de las acciones del grupo y puso en guardia al mercado. Más tarde, la certeza de que los Fondos Next Generation no regarían a las renovables 'tradicionales' en la medida de lo esperado avivó los titubeos del mercado.

Con todo, el proyecto de Acciona Energía es más solido que el de muchas de las renovables que a principio de año se incorporaron a la parrilla de salida de la carrera verde hacia el parqué. La futura cotizada parte de una potencia instalada de 11.000 megavatios (MW) y sus planes de crecimiento prevén llegar a los 30.000 MW en 2030. Además, la compañía ha previsto una remuneración para los accionistas equivalente al 25% del beneficio (pay out en la jerga) para el primer ejercicio, porcentaje que podría llegar al 50% en años posteriores.