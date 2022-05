ACS y Atlantia buscan cuatro consejeros para ampliar hasta 9 las sillas en Abertis.

ACS y su socio italiano Atlantia han puesto en marcha un proceso de selección para nombrar cuatro nuevos consejeros en el máximo órgano de gobierno de Abertis, la empresa española de concesiones de autopistas que controlan al 50% menos una acción la compañía de Florentino Pérez y al 50% más una acción la de la familia Benetton. Por el momento, el consejo de administración de Abertis, presidido por Marcelino Fernández Verdes, directivo con una larga trayectoria ejecutiva en ACS, ha nombrado al sustituto de Fabio Cerchiai, hasta hace poco presidente de Atlantia, como nuevo miembro de consejo, según consta en la convocatoria de su próxima junta de accionistas.

Se trata de Claudio Boada, senior advisor de Blackstone para España y Portugal desde 2012. Precisamente, la gestora de inversión estadounidense se alió recientemente con los Benetton para lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el capital que todavía no controlan de Atlantia. Boada también participa en varias de las empresas inmobiliarias de Blackstone en España, siendo presidente de Anticipa Real Estate, de Testa Inmobiliaria y de Fidere, y miembro del consejo de HIP Hotel, así como presidente no ejecutivo de Aegon España. Nacido en Barcelona en 1952, el nuevo consejero de Abertis estudió ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Madrid y obtuvo un MBA en la University of Southern California. Empezó su carrera profesional en 1977 en Banco de Bilbao, en Dillon, Read Overseas Corporation (Londres) y Banco de Progreso, ocupó diversos cargos en Lehman Brothers y HSCB, y fue presidente del Círculo de Empresarios.

De forma paralela, el consejo de Abertis ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para el 28 de junio para aprobar su nombramiento y ampliar el número de consejeros a nueve, ya que sus accionistas, ACS y Atlantia, quieren fichar cuatro nuevos consejeros, frente a los cinco que hay en la actualidad. La identidad de estos cuatro fichajes aún se desconoce, ya que se está produciendo ahora el proceso de selección y se está valorando las competencias, experiencia y méritos de los que se convertirán próximamente en nuevos consejeros de Abertis, que compartirán mesa con Fernández Verdes, Francisco José Aljaro (consejero delegado), Claudio Boada, Carlo Bertazzo y Pedro José López.