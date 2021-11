ACS se erige rey del Ibex en autocartera al alcanzar niveles históricos de compra

El grupo constructor ACS ha rozado un nuevo máximo histórico sobre su nivel de autocartera. La compañía presidida por Florentino Pérez ha alcanzado a tener en estos días recientes 28.466.059 acciones propias bajo gestión, una cifra que le acerca de nuevo los máximos históricos que ha cosechado en este 2021 sobre el parqué español. Sus operaciones le han distanciado todavía más del resto de grandes empresas españolas del selecto club del Ibex 35.

Al cierre de la sesión de este viernes, la compañía terminó la semana con un 8,1% de autocartera, lo que le sigue colocando todavía como primero en lo más alto del podio entre las grandes cotizadas con títulos propios. Sigue al frente pese a haber ejecutado una reducción de capital a través de la amortización de 6 millones de acciones propias. La operación, acordada por el consejo de administración de ACS el pasado 11 de noviembre, fue inscrita en el Registro Mercantil el lunes 15 de este mes de noviembre y anotado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tres días más tarde.

Sin embargo, la compañía ha anotado un 9,1% de autocartera a lo largo de esta semana, lo que le acerca nuevamente al máximo histórico anotado durante el verano. Los últimos picos los alcanzó a las puertas del reparto de su dividendo de julio, que acostumbra a ser flexible -el accionista puede elegir que el cobro de los beneficios sea en efectivo o a través de acciones-. No hay que olvidar que el número máximo de autocartera permitido para una cotizada española es del 10%, según marca la Ley de Sociedades de Capital (Artículo 509), por lo que ACS apenas tiene ya margen para seguir con su política de compra de acciones.

El refuerzo de la autocartera ha sido una práctica habitual entre las cotizadas españolas a raíz del estallido de la pandemia. Según datos recopilados por La Información, hasta el mes de junio las grandes empresas de la bolsa española atesoraron cerca de 3.500 millones de euros de acciones propias. En dicha fecha, la cifra se elevó en un 2% respecto al del mismo periodo del año anterior.

Por encima de cualquier cotizada

Pese a la última operación de ACS con la reducción de capital, su nivel de autocartera le sigue colocando en lo más alto entre las empresas del Ibex. La compañía presidida por Florentino Pérez está muy por encima de la siguiente gran cotizado con más autocartera. Se trata de Repsol, que tiene un 3,3%. El podio lo cierra Fluidra, la empresa especializada en material para piscinas comerciales y residenciales. Aunque sus cifras no se actualizan desde el pasado mes de mayo, la compañía tiene anotado ante el regulador bursátil un nivel de autocartera 2,97% del capital.

En el lado contrario del cuadro aparecen las cotizadas que no recurren a este tipo de prácticas y cuya autocartera es escasa. Un caso llamativo es el del gestor aeroportuario Aena, que, de acuerdo a la información más actualizada de la propia compañía, no posee acciones en autocartera ni de manera directa ni a través de sociedades filiales. El mismo caso aplica a la farmacéutica catalana Grifols, que desde hace más de tres años no tiene acciones propias. La última comunicación al mercado sobre su compra de autocartera data del año 2009.

Por sectores, ACS tampoco tiene rival. El resto de constructoras y concesionarias apenas superan el 0,4% de autocartera, como revelan las declaraciones de Ferrovial y Acciona. Lo mismo sucede con la gran banca, donde Banco Santander cuenta con un 1,1% de acciones propias. Le siguen Banco Sabadell y Caixabank. El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri apenas suma un 0,06% tras la fusión con Bankia. Los mayores valores turísticos del Ibex (el grupo de aerolíneas IAG, el proveedor tecnológico Amadeus y la hotelera Meliá) no sobrepasan el 1% en autocartera.