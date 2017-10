ACS garantiza la 'españolidad' de Abertis en su opa: "Su sede seguirá en Madrid"

Si se trata de garantizar la españolidad de Abertis, el consejero delegado de ACS, y de Hochtief, la filial de la constructora a través de la que ha lanzado la oferta de compra por el concesionario de autopistas, lo deja claro. "Abertis es una empresa española y continuará siendo española", ha asegurado Marcelino Fernández Verdes en un encuentro con medios de comunicación. "Abertis va a tener su sede en Madrid", ha recalcado.



"Lo único que ocurre es que será una filial de Hochtief. Será filial de un grupo donde el principal accionistas es español, ahora con el 71% y lo más probable es que tenga algo menos del 50%", ha resumido sobre la posición de control que tendrá ACS sobre una futura Hochtief, matriz de Abertis si sale la opa. "La empresa resultante, Hochtief, cotiza en Alemania y tiene su sede en Alemania". También reitera que Abertis saldrá de bolsa si sale adelante la oferta de Hochtief. "No podemos estar rodeados de filiales en bolsa, eso no es sostenible". Pero sin fusionarlas. "Ojalá, si no es necesario, mejor".



Relación inmejorable con La Caixa



Despejada la duda de garantizar la españolidad, frente a la oferta alternativa de Atlantia, queda por saber qué opina Criteria (La Caixa) principal accionista de Abertis, con el 22% del capital. "Nosotros fundamos Abertis con La Caixa y hemos estado ocho años sentados en el mismo consejo de administración. Nuestra relación con La Caixa es inmejorable", ha resaltado. "Yo estaría encantado de estar con ellos".



En la opa en sí no hay guiños a la entidad. "Vamos a ver cómo se desarrolla la oferta. Está dirigida a todos los accionistas de Abertis, no hemos hecho ninguna consideración específica a La Caixa, pero estaría encantado de que esté". En cuanto a la permanencia del equipo directivo, le dará continuidad pero no habla de garantizar puestos en el consejo. "En todas las integraciones que hemos hecho tenemos mucho cuidado con los equipos de las empresas que integramos, porque eso es mucho mejor para la empresa".



La dirección de Abertis no tendrá que pronunciarse sobre la oferta de Hochtief hasta que no la aprueba la CNMV. Sí han valorado la de Atlantia, ya aprobada, valorando positivamente el canje de acciones por las del grupo italiano. "Han emitido [el consejo de Abertis] una opinión sobre Atlantia. Les parece bien, pero también que pudiesen mejorar un poquito", ha incidido el directivo, futuro sucesor de Florentino Pérez al frente de ACS.



La oferta de Hochtief valora cada acción de Abertis en 18,65 euros, frente a los 16,5 euros propuestos por Atlantia. La empresa italiana tiene margen de mejora y, presumiblemente, podría llegar hasta 19,5 euros por acción. Por ahora el directivo español no quiere hablar de mejora, aunque tampoco cierra la puerta. "Estoy convencido de que nuestra oferta es muy competitiva. Ahora ni me lo planteo. Cuando sea lo analizaremos".



Hablará con el Gobierno



Fernández Verdes no ha entrado en si ha tenido o no contacto con el Gobierno español a la hora de plantear la oferta. Sí que ha aclarado que pedirá todas las autorizaciones necesarias, incluido al Gobierno español, algo que no hará Atlantia porque no lo considera necesario. "Vamos a pedir todas las autorizaciones que sean necesarias para llevar adelante nuestra oferta, incluido el Gobierno. Tenemos una actitud positiva", ha destacado.



El interés de la constructora por Abertis ha sido "a voluntad propia", pero cuando Atlantia ya hizo un guiño por la empresa concesionaria. "Empezamos a pensar la operación cuando Atlantia declara que tiene intención de lanzar una opa. Yo llevo aquí pocos meses". Fernández Verdes fue nombrado consejero delegado del grupo en la junta del pasado mayo. "Fue por mi voluntad, nada más. No personalizo, de todo el equipo. Rápidamente se nos vino a la cabeza la fundación de Abertis. No hubo sugerencias ni peticiones, todo eso es novela. Si no me he reunido antes con analistas es porque tenía que tener una estrategia".



Hochtief recalca en varias ocasiones la complementariedad de las empresas, dado que con la constructora y la concesionaria cubrirá todo el ciclo. Sin embargo, Fernández Verdes recalca que lo que le interesa de Abertis son las concesiones de autopistas, aunque en el futuro Abertis podría entrar en otros segmentos (como ferrocarriles) de la mano de Hochtief.



Lo que no le interesan son las telecomunicaciones (Cellnex e Hispasat). "Queremos todos los activos que consideramos estratégicos. Tienen autopistas y una parte de telecomunicaciones. El 90% de su Ebitda viene de infraestructuras, los otros activos no son estratégicos".



