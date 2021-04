El proxy europeo ve excesivos los planes de pensiones de Florentino Pérez en ACS

El proxy español Corporance se ha manifestado en contra de los planes de pensiones del presidente de ACS, Florentino Pérez, y del exconsejero delegado de la constructora, Marcelino Fernández Verdes, al considerarlos "excesivos" respecto a la pauta de las cotizadas nacionales. El partner español de la alianza europea Proxinvest recoge que las aportaciones anuales de ACS a los planes de pensiones alcanzaron el pasado ejercicio el 64,5% y el 111% del salario base del presidente y el exCEO, respectivamente. Ambos porcentajes sobrepasan notablemente el patrón nacional que sitúa esta aportación en un máximo del 30% del sueldo base de los miembros de los consejos de administración.

Precisamente, la próxima junta de accionistas que se celebrará el 7 de mayo incluirá en su orden del día la aprobación del 'Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros', correspondiente al año 2020. El asesor de voto europeo ya ha emitido su oposición respecto a este punto, a solo una semana de la citada votación que tendrá un carácter consultivo. En su informe sobre ACS, Corporance especifica que Florentino Pérez recibió una retribución total de 5,8 millones de euros al cierre de 2020, incluyendo cotizaciones a pensiones de casi 1,4 millones, lo que supone un porcentaje de más del 64% de su salario base.

En detalle, la retribución del presidente ejecutivo de ACS al cierre del año pasado incluyó un bonus en efectivo de más de 2,3 millones de euros (un 111% de la retribución fija), así como prestaciones no dinerarias por un valor conjunto de 26.000 euros. Por su parte, según el informe del proxy español, Fernández Verdes percibió del grupo una aportación a su plan de pensiones de casi 2,4 millones, más del 100% de su salario base. La constructora anunció a principios de este mes la no reelección del que fuera la 'mano derecha' de Florentino como CEO de ACS. Pese a abandonar la matriz, Fernández Verdes seguirá vinculado al grupo al mantener sus cargos al frente de la filial alemana Hochtief y del negocio concesional Abertis.

El informe desgrana que la remuneración total del exCEO de la constructora -que sale de las arcas de Hochtief en un 70% y de las de ACS en un 30%- se situó por encima de los 4,5 millones en 2020 (un 76% menos que en 2019). El exCEO de la constructora percibió 1.000 euros en concepto de prestaciones no dinerarias y no se benefició de retribución variable. Esto último, hizo que Fernández Verdes perdiese la medalla de oro de los ejecutivos mejor pagados del Ibex 35 que se colgó en 2019, cuando ingresó 18,7 millones gracias a una retribución variable extraordinaria vinculada a la ejecución de un plan de acciones de Cimic, la filial australiana de ACS.

"Tenemos serias preocupaciones sobre retribuciones tan altas que pueden afectar la independencia de los miembros no ejecutivos del directorio"

Además de criticar los desmesurados planes de pensiones de Florentino y Martínez Verdes, Corporance pone el foco en la retribución de los miembros no ejecutivos del consejo de ACS. Estos consejeros no se benefician de ninguna retribución variable vinculada al desempeño, pero su retribución media superó los 237 millones de euros en 2020. La cifra supone un 172,3% sobre la media de los pares europeos de la constructora y un 99,9% si se toman como referencia las grandes empresas españolas. El informe del asesor es contundente: "Tenemos serias preocupaciones sobre montos tan altos que pueden afectar la independencia de los miembros no ejecutivos del directorio".

El proxy también lamenta que ACS no haya sido totalmente transparente, "a pesar de que se divulgan las tasas de cumplimiento de las métricas utilizadas para calcular la remuneración variable", en lo referente a los objetivos no financieros de las retribuciones de sus consejeros (ejecutivos y no ejecutivos) que suponen el 20% de la bonificación anual. Adicionalmente, Corporance insta a los accionistas a aprobar la distribución de scrip dividend (acciones emitidas para remunerar a los accionistas en lugar del dividendo) y a la correspondiente reducción de acciones, pero llama la atención sobre el precio máximo de las recompras (120% de la referencia del mercado bursátil) exceda nuestro límite de política de votación del 110%.

La Ley de Sociedades de Capital obliga a convocar a los accionistas a una votación consultiva anual sobre el Informe de Retribuciones -que incluye la Política de Retribuciones (a largo plazo) y los importes abonados en el último año-. Si dicho informe es rechazado, la Política de Retribuciones estará sujeta al voto vinculante en la junta general de accionistas antes de que la empresa pueda proceder a su implementación. La asamblea del 7 de mayo, primera fase del proceso relatado, transcurrirá marcada por la recomendación de voto en contra del proxy advisor: "Recomendamos a los accionistas que se opongan a este acuerdo".

En otro orden de cosas, el asesor de voto independiente ha dado el visto bueno a la reelección de los consejeros independientes Carmen Fernández Rozado y José Eladio Seco Domínguez, miembros del consejo de ACS desde 2017 y 2016, respectivamente. El proxy recomienda a los accionistas de la constructora votar a favor del mantenimiento de ambos en el cargo por otros cuatro años, dada su dilatada experiencia y poniendo de relevancia que "no surgen preocupaciones sobre la independencia" de ninguno de ellos.