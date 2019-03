Acuerdo para rebajar el ERE de Dia: los despidos afectarán a 1.604 empleados

Dia no despedirá a 400 empleados de los que estaban inicialmente previstos tras llegar a un acuerdo con los sindicatos. El ERE de la cadena de supermercados afectará finalmente a 1.604 empleados de los 2.064 que iban a perder su trabajo. Una decisión que se ha alcanzado tras un acuerdo de la empresa con los sindicatos UGT y Fetico, que equivale a un descenso del 22%, según ha indicado en un comunicado recogido por Europa Press.

De la cifra acordada, 40 serán prejubilaciones y hasta otras 365 personas podrán ser recolocadas en otros centros de trabajo "atendiendo principalmente a cuestiones como la cercanía y el desempeño", ha asegurado la empresa.

La amplía mayoría de los trabajadores afectados pertenece a las tiendas (1.176 personas), mientras que 308 pertenecen a almacenes y hasta 201 se corresponden con las oficinas (84 en la sede y 117 en los centros regionales). Asimismo, el proceso también incluirá la venta de 258 tiendas en toda España. Dia estudiará en cada caso la posibilidad de subrogar los empleos de la mismas a la nueva propiedad.

Por su parte, CCOO no ha firmado el acuerdo ya que la empresa no ha aceptado sus propuestas. El sindicato asegura que la compañía no ha aportado "ninguna garantía" de que no se vuelva a iniciar otro ERE el próximo año.

Acuerdo tras la Junta

Este acuerdo sobre el ERE llega una semana después de la victoria de Mijaíl Fridman en el Consejo de la pasada semana, cuando pudo tumbar la ampliación de capital. El inversor ruso ejerció su mayoría accionarial del 29% en una Junta de Accionistas que solo logró un quorum del 54%, el más bajo de los últimos años. Algo motivado por el 'crash' bursátil registrado por Dia en los últimos meses y que terminó por expulsar a cientos de accionistas.

Según los acuerdos adoptados en la Junta, Letterone sacó adelante su ampliación de capital de 500 millones de euros que da vía libre a su opa a de 0,67 euros por acción. Sin embargo, tanto la ampliación como la opa del ruso están condicionadas a llegar a un acuerdo de refinanciación con los bancos acreedores, algo todavía por hacer. El mayor accionista de Dia, propietario de Letterone, debe ahora salvar dos escollos: que la CNMV dé luz verde a su opa y que accionistas con al menos el 35% de las acciones le vendan sus títulos.