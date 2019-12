Acusan a McDonald's de causar la muerte de dos empleados jóvenes en Perú

El Ministerio de Trabajo de Perú ha concluido este semana que McDonald's cometió seis infracciones "muy graves" en materia de seguridad y salud, ocasionando la muerte de dos de sus trabajadores hace diez días. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha comunicado a través de un informe presentado en vísperas del día de Navidad, que propondrá aplicar una multa de 230.000 euros a la empresa Arcos Dorados, la operadora de McDonald's en Perú.

Carlos Campos y Alexandra Porras, de 18 y 19 años, respectivamente, fallecieron hace casi dos semanas al recibir una descarga eléctrica mientras limpiaban la cocina del local situado en el distrito de Pueblo Libre, en Lima. Su muerte ha provocado un gran malestar en medio del debate público sobre las condiciones laborales en el país andino.

El informe presentado por la SUNAFIL ha denunciado que la empresa no cumplió con los plazos legales al no comunicar a tiempo la muerte de sus dos trabajadores, tal y como ha apuntado el diario peruano 'El Comercio'. De acuerdo con las conclusiones presentadas, la empresa no realizó las evaluaciones de riesgo, ni los controles periódicos acerca de las condiciones de trabajo del personal, al cual tampoco se le formó o brindó información sobre materia de seguridad y prevención de riesgos.

La operadora de McDonald's en Perú tampoco disponía de un reglamento interno que estableciese los estándares de seguridad a la hora de limpiar las distintas áreas del local. En ese orden, tampoco supervisó el uso de los equipos de protección, ni brindó las condiciones adecuadas de seguridad en la manipulación de maquinaria.