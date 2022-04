Adofo Domínguez reduce pérdidas tras abrir más tiendas y vender un 40% más

La firma textil Adolfo Domínguez perdió en el ejercicio 2021-22 (marzo a febrero) 9,3 millones de euros, lo que significa un 52% menos que en el ejercicio anterior. No obstante, en el segundo semestre del curso fiscal, tras el verano la compañía obtuvo un ebitda positivo de 6 millones y un beneficio neto de 1,5 millones. El ejercicio estuvo marcado por las cifras del primer semestre, debido a los efectos de la pandemia de la covid. Sin embargo, y después del verano la firma tuvo una "recuperación de la actividad" aunque con cierto impacto en el último trimestre por la variante omicron. El volumen de ventas ascendió a 92 millones, un 39,5% más que en el ejercicio anterior.

La presidenta de la empresa gallega, Adriana Domínguez, ha anunciado cambios en el consejo de administración y éste ha propuesto por unanimidad a la Junta de accionistas la entrada de Antonio Puente como consejero ejecutivo y consejero delegado, que era un cargo que ostentaba la propia presidenta ejecutiva. Domínguez seguirá como presidenta ejecutiva del grupo, pero enfocada más en la estrategia y el futuro de la empresa, en tanto que Puente entraría en el consejo con voz y voto para formar un tándem ejecutivo en la compañía. La firma aumentó a 348 sus puntos de venta, con 24 nuevas tiendas más en todos los territorios (3 en España y 21 en cuatro países), que se incluye en su estrategia global de mayor internacionalización.

"Seguiremos innovando para ser diferentes y habitar la originalidad en un mercado cada vez más completo", ha indicado la presidenta durante la presentación de los resultados en Madrid. La nueva red de establecimientos ha reforzado su peso internacional con un 53% de las tiendas ubicadas fuera de España, aunque por el momento la empresa descarta un desembarco en Estados Unidos. La directiva del grupo ha mostrado su confianza en que la firma "pueda recuperar la senda del crecimiento" al final del presente ejercicio y con cifras previos a la pandemia. Puente, en su nuevo cargo, ha desgranado las claves del último ejercicio fiscal y ha destacado la evolución del segundo semestre como "excepcionalmente bueno".

Sobre los precios y el entorno inflacionista, el consejero delegado 'in pectore' ha señalado que si tienen que hacer una subida de precios la harán, así como una bajada "si es necesario en algunos países", pero por el momento la empresa no contempla esa posibilidad "por ser una marca no tan sensible a los efectos de la inflación". Con respecto al impacto de la guerra en Ucrania en la evolución de la compañía, su presidenta ha destacado que es "bajo" porque no tienen una gran exposición en el mercado ruso, con formato multimarca (sin tienda física).

En relación con las ventas electrónicas, éstas aportaron un 14 % del total en el ejercicio, con un aumento del 20 % en comparación con el curso anterior y un 218% más desde que la firma inició su transformación en 2016. Puente ha achacado que el elevado impacto de los gastos de personal en la cuenta de resultados se ha debido al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pactado con los sindicatos y que afrontó la compañía en mayo pasado, "que no es recurrente", ha apostillado. La partida de gastos de explotación "se ha reforzado" por los gastos operativos de tienda ante la reanudación de la actividad, ha comentado. Puente ha situado la tesorería neta de la compañía en 15 millones y ha descartado problemas de liquidez.