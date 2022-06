AEB sobre una fusión con CECA: "Ahora estamos en proceso de colaboración"

La nueva presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, no cierra la puerta rotundamente al plan de su antecesor José María Roldán, quien pretendía crear una asociación en representación de la banca única. No obstante, ha asegurado que el objetivo en sí mismo en la actualidad no es el de una fusión, sino de trabajar juntos y de forma intensa, según ha indicado durante su intervención en los cursos de verano de la APIE, UIMP y BBVA.

De hecho, ha asegurado que mantiene un contacto muy estrecho con José María Méndez, director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). Según ha ducho, la comunicación es prácticamente diaria. "Hay muy buena disposición, relación y coordinación entre las partes, también con Isidre Fainé", ha remarcado Kindelán. En esta línea, ha dicho que lo fundamental ahora es "estar juntos en lo importante". Ambas patronales trabajan en iniciativas conjuntas, como la de la inclusión financiera.

En esta línea, la presidenta de la AEB ha asegurado que el plan para dar acceso al efectivo a la población más vulnerable se está elaborando en estos momentos y pronto se cerrará el mapa para poder realizar una presentación pública. "Hay un compromiso clarísimo de las entidades para cerrar estos posibles gaps de inclusión financiera", ha indicado. No obstante, ha admitido que no es fácil porque "el cajero automático no lo resuelve todo. La idea es que medio millón de personas más puedan tener acceso al efectivo en sus municipios. "En ello estamos trabajando", ha precisado.

Las asociaciones bancarias AEB, CECA y Unacc se comprometieron a poner fin al problema de la exclusión financiera, sobre todo entre los clientes con perfil sénior después de las presiones recibidas por parte del Ejecutivo. Acordaron entonces un decálogo de medidas para avanzar a corto plazo en la atención personalizada para la prestación de servicios financieros al segmento de mayor edad y con capacidades diferentes que requieren una dedicación especial. Durante los últimos meses han venido realizando autodiagnóstico de su situación para poder poner en marcha en la mayor brevedad posible las acciones de contención.