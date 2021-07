Aena se prepara para negociar un nuevo convenio colectivo para sus más de 8.000 trabajadores. Después de fichar a Uría Menéndez como bufete especializado en materia laboral para pilotar el proceso, el gestor aeroportuario presidido por Maurici Lucena ha acudido a la autoridad laboral para impugnar el convenio colectivo, con el objetivo de empezar a negociarlo en los próximos meses. La hoja de ruta de la compañía semipública controlada por Enaire pasa por iniciar la ronda de diálogo con el comité de empresa después del verano, concretamente a partir del mes de octubre.

El primer paso ha sido constituir la mesa negociadora, algo que se llevó a cabo este martes 6 de julio, inciden las fuentes consultadas por La Información. La composición se reparte entre miembros del sindicato UGT, USO, Confederación de Sindicatos Profesionales Aéreos (CSPA) y CCOO por parte de los representantes de los trabajadores. Se trata del segundo convenio colectivo de la historia de Aena, después de que en 2011, año marcado por la crisis de los controladores aéreos, se firmara el primer acuerdo para los empleados de todo el grupo.

Hasta el momento, Aena había movido ficha saliendo al mercado para contratar un bufete de abogados especializado en materia laboral. Así, recibió hasta seis ofertas distintas, entre las que aparecían las de Sagardoy, Garrigues y Bufete Casadeley, entre otros. Finalmente el elegido fue el despacho de Uría Menéndez, quien se llevó el gato al agua tras pujar por un 40% menos que el precio de licitación para asesorar a la cotizada española. El acuerdo con la firma semipública podría prorrogarse durante otro año adicional, de acuerdo a la documentación consultada.

El próximo paso será fijar una cita para un primer encuentro, en el que Aena ya deberá presentar una primera propuesta. Uría Menéndez, por su parte, se encargará de realizar dictámenes sobre aquellos puntos planteados por las partes en cada sesión y, por tanto, deberá asistir como asesor a las reuniones de las comisiones negociadoras. Se espera que no sea hasta después del verano cuando empiecen a contrastarse las distintas propuestas.

Las fuentes sindicales coinciden en señalar que no es un buen momento para negociar el nuevo marco laboral. Sus temores se basan en que la crisis del coronavirus puede usarse como pretexto para frenar sus aspiraciones y mejoras. La negociación afectará a casi 8.000 trabajadores, según la información no financiera de Aena. El grupo mantiene en España la mayoría de trabajadores (7.793), si bien la plantilla de Reino Unido (706) y Brasil (272), donde gestiona otros aeropuertos, empieza a ser cada vez más significativa.

No sería la primera vez que los representantes de los trabajadores de Aena se enfrentan con la empresa por las condiciones laborales, pues en enero de este año ya señalaron a la compañía por no cumplir con determinados acuerdos: "CCOO considera inadmisible que más de un año después, la dirección argumente que todavía parte de la plantilla quizá no perciba las cantidades de gestión de desempeño vinculadas al cumplimiento de los objetivos", afirmaron.

Antes, en 2017, CCOO, UGT y USO amenazaron con paros durante el mes de septiembre si no eran aprobadas sus reivindicaciones en materia salarial y en sus peticiones para un plan de empleo. Ahora, las mismas voces confían en blindarse durante la negociación de este convenio con la cláusula de proactividad - vigencia forzosa del actual convenio durante la negociación - hasta que no se llegue a un acuerdo.

Sea como fuere, la negociación llegará en un momento en el que la pandemia ha frenado en seco la negociación de nuevos convenios colectivos. De acuerdo a la información del Ministerio de Trabajo, en 2019 se firmaron 4.898 acuerdos de este tipo; en 2020, no obstante, fueron casi 3.588. Para este 2021, siguiendo las cifras actualizadas a finales de abril, están contabilizados 1.989 convenios colectivos que han afectado a un total de 4,1 millones de trabajadores.