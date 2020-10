Aena pierde 107,6 millones a septiembre y no aprecia aún signos de recuperación

El gestor de los aeropuertos españoles, Aena, ha obtenido unos números rojos de 107,6 millones de euros en los tres primeros trimestres del año, frente a los 1.114,2 millones que ganó un año antes, debido a la fuerte caída del tráfico aéreo que ha generado la segunda ola del coronavirus por las medidas más restrictivas que han empezado a aplicar los países, y con el deterioro, además, de su negocio en Brasil (Grupo Nordeste). El horizonte que vislumbra la compañía sigue además cargado de incertidumbre.

La firma capitaneada por Maurici Lucena ha registrado unas pérdidas consolidadas de 135,8 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un hundimiento del 112% en relación a las ganancias consolidadas de 1.118 millones de euros que obtuvo en el mismo periodo del año pasado. En los nueve primeros meses del año la compañía ha visto cómo el número de pasajeros transportados se desploma un 69,7% en relación al ejercicio previo hasta los 64,87 millones y conlleva una pérdida acumulada de 149,1 millones de viajeros. Esos datos incluyen la red de aeropuertos en España, el aeropuerto de Luton en el Reino Unido y los seis aeropuertos del Grupo Nordeste de Brasil. En los peores momentos del confinamiento global el hundimiento del número de viajeros llegó a ser del 99%.

"En las actuales circunstancias no se observan signos de recuperación en el tráfico a corto plazo, por lo que no es posible anticipar en qué momento se iniciará la recuperación", asegura la compañía en el comunicado remitido esta misma mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Aena incide en que en España, los rebrotes y las restricciones a los viajes por parte de algunos de nuestros vecinos han afectado especialmente a la evolución del tráfico con países como Reino Unido y Alemania desde mediados de agosto, "truncando la recuperación que se inició en el mes de julio y provocando que el comportamiento del tráfico en el verano de 2020 no responda a lo que hubiera sido la expectativa razonable".

En julio, el volumen de pasajeros fue un 23,8% del correspondiente al mismo mes de 2019, en agosto se recuperó al 30,4% y en septiembre fue de un muy modesto 20,1%. En lo que respecta a las ventas, descienden cerca del 50% hasta septiembre a los 1.733 millones, con un retroceso del 63,6% en los ingresos aeroportuarios que se sitúan en 811 millones. Los ingresos comerciales, donde hay unos niveles mínimos garantizados, llevan a que su facturación caiga en menor medida: un 19,3% hasta 771 millones.

Situación de su negocio en Brasil

Sobre su negocio en Brasil (las operaciones en los seis aeropuertos de ANB se iniciaron durante el primer trimestre 2020),a 30 de septiembre, la consolidación de las operaciones ha supuesto una contribución de 14,2 millones de euros en ingresos pero ha restado a la compañía 77,4 millones de euros en términos de Ebitda (beneficios antes de intereses, tasas, depreciaciones y amortizaciones. Este resultado financiero recoge, según Aena, las diferencias de cambio negativas registradas en deudas con empresas del grupo, debidas a la devaluación del real brasileño frente al euro (45,9% entre el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020).

El gestor aeroportuario ya anunció que en su próxima Junta General de Accionistas, que tiene previsto celebrar este jueves, propondría no distribuir el dividendo correspondiente a los resultados del ejercicio 2019. "La modificación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019 se justifica por el objetivo de fortalecer la solvencia de la compañía en las actuales circunstancias, que no permiten evaluar el impacto futuro de la crisis sanitaria del Covid‐19 en la economía de los mercados en los que opera", apunta en su comunicado.