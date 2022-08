El Gobierno rectifica y obliga a Aena a revisar precios al alza en sus obras

Adiós a la excepción. El gestor aeroportuario Aena, una de las grandes empresas licitadoras de obras públicas, estará obligado a revisar los precios acordados con las constructoras adjudicatarias. Es la decisión que ha tomado el Gobierno y ha fijado en la letra pequeña del acuerdo del último Consejo de Ministros del curso político, dando marcha atrás así a la decisión adoptada en marzo, con la que blindaba a la empresa semipública ante los efectos inflacionarios de la crisis de Ucrania sobre los materiales de construcción.

La nueva decisión quedó sellada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se reconoce que las consecuencias para Aena de la no aplicación de la revisión de precios suponía arriesgarse a una mayor "posibilidad de licitaciones desiertas" y "la paralización de obras por contratistas al incurrir estos en costes superiores a los iniciales". También puede crecer la litigiosidad, algo que hasta el momento no ha ocurrido y de esta forma se podrá prevenir que suceda.

Hasta el momento, Aena estaba blindada gracias a la disposición final trigésima séptima introducida en el Real Decreto-ley 6/2022, del 29 de marzo, que parcheaba el de la guerra de Ucrania por sus efectos en los precios. Esa disposición no mencionaba expresamente a Aena, pero estaba hecha a su medida, pues se refería a que la revisión de precios no sería "aplicable a las entidades del sector público que operen en sectores regulados" y "cuyo régimen de inversiones se hubiera cerrado en los últimos 9 meses".

La nueva decisión del Ejecutivo obliga también a modificar el marco de inversiones de Aena. Para el habilitado durante los próximos cuatro años y contemplados en el Documento de Ordenación Aeroportuaria (DORA) 2022-2026 no habrá cambios. La idea elegida establece que el incremento del valor anual de inversión no se impute en este DORA, sino que la recuperación de estos costes adicionales se articulen en el próximo quinquenio 2027-2031, periodo en el que el nivel de inversiones en la red de aeropuertos no está aún estipulado, ni tampoco los ingresos, que llegan por las tasas aeroportuarias que pagan las aerolíneas.

Queda por ver cómo el mercado interpreta esta decisión. En un primer momento, los analistas vieron con buenos ojos que la firma semipública contuviera el nivel de inversiones, aunque recordaba que esas cifras solo se referían al capex y no a los costes operativos. De hecho, la compañía sabe muy bien qué efectos tiene la espiral inflacionista, pues ella misma lo está viviendo en sus márgenes con el encarecimiento de la energía. Pese a volver a beneficios, este mismo semestre se anotó un incremento de 93 millones a este respecto.

Con el nuevo terreno de juego delimitado, Aena deberá atender las quejas del sector sobre la subida de precios en las obras. Materiales como acero corrugado, el aluminio, el cobre o la madera se han incrementado a doble dígito durante el pasado año y el presente. Tiene a su favor que la normativa fija otros límites para no revisar todas las inversiones de las licitaciones de manera automática y también se introducen límites en estos incrementos.

Hasta la primera mitad de año, la licitación de Aena ha caído más de un 28% respecto al mismo periodo del año anterior, en contra de la tendencia anotada por otras empresas públicas como Adif. Son datos de la patronal de las constructoras SEOPAN, que en su último informe recoge que la firma presidida por Maurici Lucena había licitado 124 millones de euros en obras públicas, frente a los 172 millones del acumulado enero - junio de 2021. La caída frente al ejercicio precedente sería mucho mayor si solo se analizan las licitaciones dedicadas a rehabilitación y mantenimiento (-38%).

Quejas de las constructoras

Quienes han recibido como un bálsamo esta noticia han sido las grandes constructoras, que llevaban meses señalando la anomalía de Aena en el real decreto de revisión de precios de obras públicas. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) señaló recientemente al gestor aeroportuario en su último informe sobre la evolución de precios tras la invasión de Rusia a Ucrania, en el que explicaba que las actuaciones en torres de control, pistas de vuelo o centrales de aeropuertos seguían rigiéndose por los mismos términos del contrato estipulados antes del conflicto bélico.

La de la CNC no fue la única queja. Ferrovial también cargó en público contra el gestor aeroportuario. Lo hizo el director financiero de la división de Construcción, Iñaki García, quien insistió ante analistas que Aena todavía estaba "fuera" de la aplicación de la revisión de costes en las obras públicas a causa de la inflación. “Estamos todavía luchando”, dijo el ejecutivo durante la reunión en la que presentó sus resultados semestrales. La cotizada española está acostumbrada a pujar por grandes contratos públicos de Aena. Sin ir más lejos, en 2020 se adjudicó parte de la ampliación de Barajas.

El caso más similar al de Aena se ha dado en la Comunidad de Madrid por decisión del propio Ejecutivo para resistirse a adoptar el real decreto de marzo. La cerrazón del Gobierno regional le llevó a un enfrentamiento directo con el sector de la construcción durante varios meses, hasta que dio marcha atrás el pasado mes de junio. El pulso se había extendido con distintas declaraciones de organizaciones constructoras, que señalaban que solo en la ciudad de Madrid había riesgo de parálisis de 1.300 viviendas repartidas en un total de 15 promociones.