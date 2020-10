El 'proxy' europeo apunta a Aena por los salarios: son bajos y repelen el talento

Corporance, filial en España del 'proxy advisor' europeo ECGS, ha puesto la lupa sobre los sueldos de la cúpula de Aena. El asesor de voto recomienda a los accionistas del gestor de las infraestructuras aeroportuarias que voten en contra del informe anual de remuneraciones en la junta que se celebrará esta misma semana. Al contrario de lo que suele ocurrir, la justificación no es lo elevado de sus salarios. En este caso recomiendan la oposición a este punto del orden del día al considerar que los sueldos son demasiado bajos, lo que llevaría aparejado la posibilidad de que los profesionales del sector excluyesen a la compañía participada por el Estado como una opción para trabajar y por tanto atraer talento no sea una tarea sencilla.

En concreto, y de acuerdo con el informe al que ha tenido acceso La Información, Corporance recuerda que Aena, al ser una empresa controlada de forma indirecta por el Estado, tiene establecidos los niveles de remuneración de los miembros del consejo de administración en función de las leyes que regulan a las empresas del sector público. Por ello, no cumple con el Código de Gobierno Corporativo en lo que a la definición de una remuneración apropiada "para atraer y retener a los directores" se refiere.

El informe es todavía más explícito. Corporance señala que los directores no ejecutivos no reciben una remuneración fija por su cargo o una remuneración variable vinculada al rendimiento. En vez de utilizar este sistema, común en la mayoría de las empresas cotizadas, la remuneración está exclusivamente basada en las cuotas de asistencia, con un tope de 11.994 euros al año. Dicha cantidad es significativamente inferior a la media de 189.156 euros en las grandes empresas españolas y 125.625 euros en los pares europeos.

Pero este hecho no solo afecta a los no ejecutivos. De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados en 2019, la remuneración fija del Presidente-CEO, en este caso Maurici Lucena, se fija en 156.000 euros. Esta cifra apenas supone un 13% de la media de las grandes empresas españolas y el 16% de la mediana en los pares europeos. Lo mismo ocurre con la retribución variable, que se basa exclusivamente en una bonificación anual en efectivo que llegó a ser de 12.490 euros en 2019, según lo dispuesto en los PGE.

En este sentido, en el informe se destaca que, de conformidad con los Presupuestos Generales del Estado, desde 2012 las empresas públicas no han hecho contribuciones a los planes de pensiones o seguros para la jubilación. Además, la indemnización por despido no excederá de seis meses de salario. Por todo ello, el informe del 'proxy' lamenta que el sueldo de los ejecutivos no esté estructurado para lograr una alineación de intereses con los accionistas a largo plazo.

La documentación remitida a los accionistas para analizar las propuestas que se presentan a voto en la junta de esta semana señala que todos estos factores llevan a "preocupaciones" sobre una "compensación muy baja en Aena", lo que podría perjudicar el nombramiento de un ejecutivo o directores no ejecutivos con una sólida experiencia profesional en empresas privadas del sector. En este sentido, recuerda que el 67% de los directores de Aena, incluido el propio Lucena, tienen o han tenido recientemente posiciones significativas en empresas u organismos públicos en España. Por todo ello, recomiendan a los propietarios de los títulos de la semi-pública que se opongan a la votación de este punto del orden del día.

Plan medioambiental

Más allá de las votaciones 'típicas' de las juntas de accionistas, la de Aena será la primera que vote un plan medioambiental en un punto del orden del día separado. TCI Luxembourg y CIFF Capital UK LP, dos de los accionistas de la gestora de las infraestructuras aeroportuarias, pidieron la inclusión en el orden del día de un punto en el que se sentaran las bases para que el consejo de administración presentase un plan de acción climática en la junta que tenga lugar en 2021, así como los informes actualizados de acción climática en las juntas generales ordinarias de accionistas que puedan celebrarse a partir de 2022.

En este sentido, esta resolución impone a Aena publicar una descripción de la estrategia de la compañía sobre la transición y la sostenibilidad y revelar si la estrategia mencionada está en línea con los objetivos de transición climática. Además, también añadirá un artículo 50 Bis a los estatutos, a través del que se incluirán algunas directrices para el consejo de administración por las que tendrán que publicar y mantener al día un amplio plan de transición y sostenibilidad coherente con los objetivos del Acuerdo de París, la Declaración de Emergencia Climática del Gobierno de España, y el Plan Integral de Energía y Clima 2021-2030.

En la junta de accionistas que se celebrará esta semana también se tratarán otros puntos como la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2019 y la aplicación del resultado. Como es habitual, también habrá cambios en el máximo órgano de la compañía. En concreto, se producirá la reelección y el nombramiento de los consejeros independientes Amancio López Seijas y Jaime Terceiro Lomba, el nombramiento como consejera independiente de Irene Cano Piquero, y el nombramiento de Javier Marín como ejecutivo.