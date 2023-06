Aerolíneas, hoteles y bares aparcan sus rencillas en busca de una alianza turística

Las buenas perspectivas de la industria turística están dando que pensar a sus dirigentes de cara a que la 'gallina de los huevos de oro' de la economía española siga viva y coleando. Todos los agentes implicados mantienen altas expectativas en la temporada vacacional que arranca este fin de semana, y no quieren que nada lo empañe. La guerra de cifras entre los sectores motores del turismo pasará a un segundo plano ante un hecho indiscutible: todos van a salir ganando.

Aerolíneas, hoteleras, restauración y hostelería anticipan cifras récord de rentabilidad ante el contexto inflacionario y la vuelta masiva de turistas extranjeros. NH acaba de anunciar que en la primera mitad del año ingresará 100 millones más que en 2019 por la buena marcha del negocio, en la misma línea que su competidora Meliá. Las aerolíneas mejoran sus previsiones anuales y el negocio Horeca espera romper sus techos de ventas, especialmente el sector cervecero y de bebidas.

Ante este contexto de ganancias generalizadas, hay cada vez más voces que abogan por abandonar prácticas del pasado como las que intentaban demostrar qué sector lleva el peso del turismo español. Al contrario, abogan por encontrar retos comunes que permitan consolidar esta tendencia y mejorar la competitividad turística del país al tiempo que se facilitan sinergias entre sectores que empiezan a verse como complementarios más que como competidores.

Exceltur pide "dejar de mirarse de reojo unos a otros"

El primero en lanzar el guante ha sido una de las voces autorizadas de este sector, la patronal turística Exceltur. Su vicepresidente, José Luis Zoreda, aprovechó su presencia en el congreso AECOC Horeca, ante la presencia de buena parte del sector de la restauración y la hostelería para pedir que se "rompan tabúes": "Llamamos oferta complementaria a la hostelería y la restauración cuando muchas veces es el motivo por el que se viaja, y eso los distintos eslabones del turismo no lo asumen".

Zoreda criticó que los principales actores del sector —en referencia a aerolíneas, cadenas hoteleras y restauración— "nos miramos de reojo unos a otros sin ser conscientes de la enorme interdependencia que hay, donde el cliente exige y manda cada vez más". El representante de la patronal turística aboga por valorar "la aportación de unos y otros en esa cadena de valor", que cataloga como "determinante" para que la industria turística española crezca "por valor añadido y no por volumen de clientes, que en muchos casos no es rentable".

"¿Qué queremos ser de mayores? ¿Cómo planteamos el futuro del turismo español? España no va a tener problemas de demanda. No le hace falta promoción, hace falta segmentación en los estratos de clientes que más valor añadido aportan", expresó. A su juicio, el turismo patrio debe fijarse como objetivo maximizar los ingresos y equilibrarlos en el tiempo y por todo el territorio. "No aspiramos a proclamas de más y más volumen, sino a generar más actividad económica para concitar la empatía de la ciudadanía con el turismo, que se está perdiendo", alegó Zoreda.

La hoja de ruta circular de la CEOE

Una opinión similar expresó este jueves el presidente de la Comisión de Turismo de la CEOE y director corporativo de Iberia, Juan Cierco, quien explicó que el sector turístico no podía entenderse de forma desagregada: "no puede ser el silo hotelero, el de transporte, el de las agencias de viajes... si no tenemos unos objetivos claros y vamos todos juntos, no avanzaremos en desarrollar esta industria", criticó.

La propia patronal empresarial ha enfatizado su interés en dejar atrás el concepto de "cadena de valor del turismo" para pasar a hablar de "redes de valor", ya que entienden la industria como "una suma" de sectores que, de forma conjunta, afectan al destino vacacional. A este respecto, ha dado a conocer una hoja de ruta con una serie de medidas que permitan consolidar a España en el 'top' de opciones para los turistas, con la idea puesta de mantener o incluso incrementar la aportación del turismo al PIB por encima del 15% actual.

Con la desestacionalización como gran reto pendiente, las intenciones del sector pasan por lograr extender la temporada actual desde los 6 u 8 meses de actividad a la totalidad del año. Para ello sería necesario llegar a lo que han llamado la segunda generación de políticas turísticas: "Venimos de una primera fase de atraer turismo en grandes cantidades, y luego pasamos a una segunda fase de generar calidad. Ahora decimos que somos una industria, una red de cadenas de valor, así que hagamos posible que se den esas conexiones, relacionando el turismo con la agricultura, la tecnología o la sanidad, logrando una circularidad", defiende Inmaculada Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de la patronal.