España se resiste a retirar la obligación de slots este invierno para las aerolíneas

La Covid-19 ha dejado a las aerolíneas a nivel mundial en una posición financiera muy complicada. La mayoría de ellas han aprovechado el favor económico de los diferentes Gobiernos a lo largo y ancho del globo terráqueo -bien a través de ayudas directas, préstamos o ERTE-, lo que les ha permitido aguantar durante meses con vuelos que, en muchos casos, eran puramente anecdóticos. Como una ayuda más, los aeropuertos de casi todo el mundo decidieron eliminar durante la temporada de verano la temida regla de 'slots' 80/20 que obliga a las líneas aéreas a ejecutar al menos el 80% de los vuelos programados para no perder la franja de uso. Un alivio financiero y medioambiental.

En cambio, de cara a la temporada de invierno que empieza el próximo mes de octubre en la que se prevé que continúen las restricciones a los viajes este tema aún no está claro. IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, solicitó al conjunto de países que extendieran dicha exención para toda la temporada teniendo en cuenta las dificultades a las que se enfrenta el sector aeronaútico. El propio Director General de la IATA, Alexandre de Juniac, pidió urgencia para tomar la decisión, indicando el plazo de finales de julio para tener la exención en vigor a nivel mundial. En cambio, no todos los países han comunicado al organismo sus medidas al respecto y España es uno de ellos, de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso La Información.

De no conseguir que los aeropuertos españoles mantengan la exención, apuntan desde el sector, existe la posibilidad de que comiencen a verse con más frecuencia los llamados 'vuelos fantasmas'. Y es que los denominados 'slots' son uno de los elementos determinantes del sector aéreo. A medida que la oferta de estos surcos disminuye y la demanda se mantiene fuerte, estos espacios se vuelven muy buscados. Para evitar el abuso del sistema y garantizar que las aerolíneas utilicen los 'slots' que solicitan existe la regla del 80/20 o, lo que es lo mismo, "el si no lo usas, lo pierdes".

Por ello, si no se consigue la exención, las aerolíneas se verán obligadas a movilizar aviones que, de otra forma, permanecerían en tierra ante la ausencia de operaciones. Con ello, se generaría el uso del 'slot', pero al mismo tiempo se gastarían recursos -tanto económicos como de personal- y se generarían emisiones de carbono que no son necesarias, pues los aviones no llevarían a nadie a bordo.

Esta situación es inasumible para muchas compañías que operan habitualmente en nuestro país y en otros de la Unión Europea. La crisis de la Covid-19 las ha dejado en una situación financiera que desde el propio sector califican de "pésima". Además de los motivos medioambientales y financieros, la ampliación de la exención de franjas horarias hasta la temporada de invierno permitiría a las aerolíneas tener la suficiente flexibilidad para construir horarios sólidos y acordes al volumen de negocio de cada momento.

Los países que ya han confirmado las exenciones lo han hecho de varias formas diferentes. Algunos de ellos, como Cuba o Arabia Saudí, lo han hecho de forma incondicional, de acuerdo con la documentación faciliatada a IATA. Otros, como Canadá, China o Brasil, han puesto ciertas condiciones. En este sentido, en los principales aeropuertos del país que preside Jair Bolsonaro se elimina la obligación de cumplir con los slots a todas las aerolíneas excepto a aquellas que terminen permanentemente sus operaciones en el aeropuerto durante esta temporada de invierno.

En aeropuertos como el de Montreal, en Canadá, la única condición es que el facilitador sea notificado de todos los cambios en los planes operaciones un mínimo de cuatro semanas antes de operar. Cada país, y dentro de él cada aeropuerto, pone sus propias normas. España sigue sin manifestarse al respecto. Las casillas de los aeropuertos de segundo y tercer nivel -los que admiten operaciones comerciales- en el informe de IATA siguen en blanco y marcadas con un "position unclear", es decir, la posición sigue sin ser clara con los rebrotes en alza.