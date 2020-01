El agujero de Oriente Próximo complica el beneficio de 1.000 millones en ACS

El 'agujero' que ACS tiene en Oriente Próximo y que lleva el nombre de BIC Contracting (BICC) complica el objetivo de Florentino Pérez de que la compañía se anote un resultado de 1.000 millones de euros en 2019. Esta es la cifra que está marcada en rojo en la mente del presidente del grupo constructor desde la última Junta General de la compañía, cuando comunicó a sus accionistas el objetivo de elevar el beneficio un 10% y contabilizar ganancias por importe de diez cifras por primera vez en la historia.

En el hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para comunicar el 'golpe' de 400 millones de euros en su filial Cimic por culpa de BICC, ACS subraya que el beneficio neto del año será superior a los 950 millones, "en línea con lo previsto", pero evita 'pillarse los dedos' respecto a los 1.000 millones que perseguía Pérez, una meta que ahora queda en cuestión y que, de conseguirse, será gracias a las plusvalías de 330 millones de la venta de los activos fotovoltaicos a Galp, de los cuales 250 millones se materializarán sobre las cuentas del ejercicio pasado, como recalcó la compañía a comienzos de este mismo año, antes de desvelar el comprador.

Sea como fuere, no es la primera vez que BICC, que antes se llamaba HLG Contracting y que está participada al 45% por Hochtief a través de Cimic, lastra las cuentas de ACS. Esta compañía, cuyo domicilio social reside en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), ya ocasionó un importante deterioro patrimonial en el grupo el año pasado. Y es que a consecuencia de la nueva normativa contable, ACS tuvo que llevar a cero el valor de la inversión, que ascendía a 160 millones de euros. Este impacto, no obstante, no tuvo reflejo en la cuenta de resultados de la constructora.

También como consecuencia de la aplicación de la nueva normativa contable, el grupo dotó 318 millones en 2018 para rebajar el valor de los créditos otorgados a BICC por parte de Cimic. Desde ayer, ACS considera irrecuperables estos préstamos, por lo que su valor en libros también se ha llevado a cero, lo que ha originado el citado golpe de 400 millones de euros. ACS, además, cuenta con una opción de compra por el 55% que no posee en BICC (en manos de socios locales) que en las cuentas de 2018 aparecía con un valor de 47 millones de euros.

Reexpresión de las cuentas de 2018

Esta retahíla de ajustes logró despertar el interés de la CNMV, que solicitó a la compañía información adicional sobre el alcance que han tenido las nuevas normas internacionales de contabilidad sobre los resultados del grupo, lo que ha obligado a la compañía a reexpresar los resultados de 2018 el pasado mes de octubre para hacer posible su comparación con los de la primera mitad de 2019, según consta en los registros del supervisor bursátil. Según fuentes financieras, el organismo que preside Sebastián Albella había mostrado un singular interés por los todos los apartados referentes a BICC.

Estas mismas fuentes sostienen que Florentino Pérez habría destinado a alguno de sus emisarios de confianza a Dubai a fin de encontrar un posible comprador para BICC y olvidar así los problemas que estaba generando la participada. Entretanto, ACS se ha visto obligada a rebajar a cero tanto el valor de la compañía filial como el de la deuda que ésta tenía contraída con Cimic, decisión que ha originado recelos entre los inversores y ha provocado una fuerte caídas (-5,34%) en bolsa.

No obstante, no todo son malas noticias, pues como se ha encargado de subrayar ACS en el hecho relevante, la nueva provisión de 400 millones de euros por BICC se compensará gracias a la mejoría en los resultados recurrentes del grupo y por las ya citadas plusvalías de 250 millones de euros provenientes de la operación de venta de los activos fotovoltaicos de Zero-E a la petrolera portuguesa Galp, operación que está valorada en un total de 2.200 millones de euros, según los datos facilitados al mercado por parte del grupo.