Air Europa quiere crecer por su cuenta tras la frustrada negociación con Iberia

El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, se muestra "tranquilo" tras la fallida compra de la compañía por parte de Iberia y sin que se haya alcanzado acuerdos alternativos en el plazo inicialmente fijado, y asegura que la aerolínea "tiene su vida, funciona bien e ingresa más que gasta". Hidalgo ha destacado a Efe que tiene "tranquilidad y firmeza" ante la situación de la compañía y que el objetivo es "seguir solos" y avanzar con su plan de crecimiento, que incluye la incorporación este año de diez nuevos aviones (B787 Dreamliner) ya fabricados que se está negociando.

Según Hidalgo, Air Europa ya ha recuperado prácticamente el 100% de sus rutas preCovid y sus aviones vuelan con una ocupación muy alta, aunque la capacidad ofertada está aún por debajo de los niveles de 2019, al operar con menos frecuencias. La aerolínea está desafectando a los trabajadores incluidos en el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) según va creciendo, y está proponiendo unas negociaciones con la gente "para volver a ser competitiva". "Tenemos que reajustar todo para crecer y por eso se pretende incorporar nuevos aviones, para no tener que hacer un expediente de regulación de empleo (ERE)", ha matizado.

Además, los compromisos que tiene la compañía son para 2026, ha recordado en alusión a la fecha de vencimiento del préstamo de 475 millones de euros que le concedió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Al respecto, ha defendido que la compañía "nunca recibió un rescate, sino un préstamo que tiene sus cumplimientos y sus condiciones". "Cuando llegue 2026 y si no se ha podido cumplir el plan de negocio o los objetivos, podremos hablar de otras cosas pero, mientras tanto, estamos al corriente de todo y no hay por qué estar todos los días hablando de nosotros", ha agregado.

En cuanto a la finalización el próximo 30 de junio de la moratoria de los concursos de acreedores a compañías con patrimonio negativo como es el caso de Air Europa, ha dicho que afrontarán esa situación cuando se produzca, pero "mientras tanto, no se puede dar por sentado que vamos a morir". "Estamos pagando a todo el mundo, cumpliendo nuestros compromisos, hemos pagado los intereses a la SEPI y al ICO (por un préstamo de 140 millones de euros que avaló) y estamos tranquilos. No hay por qué alarmarse todos los días", ha zanjado.

Sobre la posibilidad de estar en negociaciones con terceros, ha comentado que "si hay un tercero, cuando llegue, hablaremos de ello, pero mientras que la compañía está volando y tiene un plan de crecimiento, déjennos tranquilos y déjennos trabajar", ha insistido. El empresario ha subrayado que lo que ha pasado "no ha sido culpa nuestra, sino de una pandemia no entendida", y de unas decisiones que se tomaron para empobrecer al mundo y arruinar o complicar económicamente la vida al sector del transporte y hotelero. Precisamente, sobre la cadena hotelera del grupo, Be Live, ha afirmado que sigue adelante sin ningún problema, creciendo y abriendo hoteles.