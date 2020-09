Airbus examina las fusiones en el sector para aligerar su estructura en España

Airbus baraja la posibilidad de aprovechar el proyecto de integración de sus tres grandes proveedores de componentes de aeroestructuras en España, Aciturri, Alestis y Aernnova, adelantada este jueves por el diario Expansión, para encajar en el nuevo gigante aeronáutico que saldría de esa posible fusión la operativa de sus dos factorías de la provincia de Cádiz - Puerto Real y el Puerto de Santa María - y aligerar así su estructura en España, muy zarandeada por el impacto de la crisis económica desencadenada por la Covid-19, según aseguran a La Información fuentes del sector aeronáutico. Airbus ha declinado hacer comentarios sobre el asunto.

El gigante europeo del sector aeroespacial, que pasa por ser el mayor fabricante de aeronaves del mundo, ha visto su negocio singularmente castigado por las restricciones a la movilidad decretadas en todo el mundo para contener la propagación de la pandemia, que han hundido la actividad de las aerolíneas y les han obligado a suspender 'sine die' el grueso de los pedidos de nuevas aeronaves, con especial incidencia sobre la actividad de los dos principales fabricantes de planeta: Boing y la propia Airbus.

Para hacer frente a la situación, el grupo europeo anunció hace unos meses una serie de drásticas medidas de reajuste, que incluían la reducción de su plantilla global en más de 15.000 personas, de las cuales 900 correspondían a su estructura en España donde el grupo emplea a más de 12.000 trabajadores. El presidente de Airbus Operations, Manuel Huerta, ya advirtió el pasado mes de julio que la crisis por la Covid-19 dejaba en una situación especialmente delicada a algunas de las factorías del grupo, entre las que mencionó de forma explícita a la de Puerto Real, ya golpeada por la decisión del grupo de sacar de la cadena de montaje el A-380 que proporcionaba el 70% de la carga de trabajo de la factoría gaditana.

Y precisamente son las fábricas de Puerto Real, donde Airbus tiene programado un ajuste de plantilla de 151 empleados (el 40% de la plantilla), y del Puerto de Santa María, donde se prevén 135 despidos (sobre 500 empleados), las que podrían participar de la gran operación corporativa que se está gestando en el sector aeronáutico y que podría desembocar en la configuración de un 'campeón nacional' de la industria de los componentes para la aviación a partir de la integración de los llamados 'Tier 1' Aciturri, Alestis y Aernnova, las tres grandes fábricas de ese segmento. Las fuentes consultadas explican que la alternativa ya ha empezado a sopesarse en los cuarteles generales de Airbus, que la valora como una salida para garantizar la continuidad hoy incierta de la actividad aeronáutica en la Bahía de Cádiz - donde anida a su vez una importantísima red de industria auxiliar que da servicio a estas dos factorías - y también para reducir la estructura del grupo en España, donde la capacidad instalada ya se observaba como excesiva antes de la pandemia, según subrayan fuentes del sector.

De hecho, no sería la primera vez que se contempla la opción de segregar la estructura de Airbus en la Bahía. En lo más duro de la crisis financiera de hace una década, el grupo también elaboró un plan para convertir la planta de Airbus Military en El Puerto de Santa María en un centro de coste autónomo, al margen de la actividad nuclear del grupo aeroespacial. Y también entonces saltaron a la palestra los nombres de Alestis y Aciturri como posibles compradoras de la planta gaditana.

El Gobierno y el proceso de reestructuración del sector

Las fuentes consultadas advierten asimismo que el movimiento planificado por Airbus podría afectar también a la planta sevillana de La Tablada, donde trabajan en torno a un millar de empleados, aunque ésta en principio no entraría en el proceso de integración. A principios de año, la Dirección de Airbus ya decidió mover una parte de la plantilla de La Tablada y de El Puerto a la fábrica de San Pablo, también en Sevilla.

Mientras el sector se agita en busca de una salida a una situación crítica y sin un horizonte claro, las miradas se dirigen al Gobierno. No hay que olvidar que el Estado posee el 24% de Alestis, a través de SEPI, y también el 4% del capital de Airbus, en el que participan también Francia y Alemania. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en julio con el presidente de Airbus, Guillaume Faury, a proporcionar apoyo público tanto a la compañía, como a su industrial auxiliar y al conjunto del sector aeronáutico. De esa reunión salió el compromiso de poner en marcha con cargo a los fondos europeos un Plan Tecnológico Aeronáutico dotado con 185 millones de euros para los próximos tres años y que sería gestionado por el CDTI.

Sin embargo, el sector aspira también a que el Gobierno patrocine y respalde financieramente el proceso de integración de los tres grandes proveedores de Airbus. Según publicó Expansión, citando fuentes del sector, la idea es movilizar un fondo dotado con unos 100 millones de euros con participación de SEPI, Airbus y otros inversores privados. Fuentes de SEPI aclaran, no obstante, que ninguna de las empresas implicadas en el proyecto de integración ha solicitado la ayuda del Fondo de Solvencia a Empresas Estratégicas y que éste no está concebido para apoyar operaciones sectoriales. Desde el Ministerio de Industria, por su parte, no hacen comentarios sobre una operación "que al parecer implica a empresas privadas" y se remiten a lo que se trate en la reunión que este mismo viernes el secretario general de Industria, Raül Blanco, mantendrá con el sector.