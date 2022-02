Airbus firma dos nuevos contratos para la venta de 48 aviones de pasillo único

Airbus anunció este lunes la firma de dos contratos de venta de 48 aviones de pasillo único, uno con la compañía kuwaití Jazeera Airways, y la otra con la sociedad de alquiler Aviation Capital Group (ACG). El primero de estos acuerdos se refiere a la confirmación de un memorándum de entendimiento (MoU) que había suscrito el pasado mes de noviembre con Jazeera Airways para 28 aeronaves de su familia estrella A320, explicó el fabricante aeronáutico europeo en un comunicado que recoge Efe.

En concreto, se incluyen 20 unidades del modelo A320neo y los 8 restantes del A321neo, el avión de más capacidad de esta familia. Los "neo" son una versión modernizada que gracias a su tecnología permiten un ahorro de carburante del 20% respecto a la generación precedente. Airbus ha recibido órdenes para más de 7.400 de esos aparatos de unos 120 clientes.

Acumula más de 700 aparatos

El segundo acuerdo presentado este lunes con ACG (filial al 100% de Tokyo Century Corporation) significa la confirmación firme de la venta de 20 unidades de los Airbus A220, los más pequeños de pasillo único, con capacidad para 100 a 150 pasajeros, según la configuración. El constructor europeo acumula encargos de más de 700 aparatos del A220.

ACG había comunicado el pasado mes de diciembre que iba a adquirir 40 aparatos de la familia A320neo al grupo europeo. Airbus no dio precisiones sobre el monto de estos contratos y no publica desde 2018 el precio de catálogo de sus aviones (que no era el precio de venta). Según su lista de precios de 2018, un A320neo valía 110,6 millones de dólares; un A321neo 129,5 millones y un A220 entre 81 y 91,5 millones, de acuerdo con la versión.