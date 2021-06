La AIReF pone precio a la rebaja del IVA de la luz: hasta 1.300 millones de euros

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya cuenta con sus propias estimaciones sobre el impacto que podrá tener en la recaudación pública la reducción del IVA en el precio de la luz del 21% al 10%. Su presidenta, Cristina Herrero, ha desvelado que prevé una reducción de los ingresos en las cuentas públicas de hasta 1.300 millones de euros al año, si bien podría limitarse a 1.100 millones de euros en caso de que se produzca un aumento de la demanda.

La medida será aprobada este jueves en el Consejo de Ministros extraordinario y se produce en un contexto en el que día tras día el precio de la electricidad marca precios récord. La reducción de este impuesto contribuirá a aliviar el recibo final de los consumidores, pero también tendrá un efecto negativo en las cuentas públicas. En un principio será de carácter temporal y estará en vigor hasta final de año, por lo que la reducción recaudatoria será de unos 650 millones de euros para los próximos seis meses.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Hacienda aplicarán el 10% de IVA hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh. Actualmente ese precio se encuentra al doble. También se aprobará un IVA del 10% a todos los consumidores vulnerables severos hasta fin de año, con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.

El impacto recaudatorio podría ascender hasta los 2.300 millones si se suma la suspensión del impuesto del 7% sobre la producción de energía eléctrica

De forma adicional, el Ejecutivo tiene previsto suspender el 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el tercer trimestre de este año. La suspensión de esta imposición restaría 1.000 millones de euros adicionales a los 1.300 millones estimados como impacto anual, por lo que el efecto en las cuentas públicas de estas medidas podría ascender a los 2.300 millones de euros.

La presidenta de la AIRef ha reconocido que todavía es un poco prematuro para valorar la bajada del IVA de la luz, pero ha asegurado que la autoridad independiente no descansa en ningún momento y siempre hace cálculos sobre las decisiones que toman las administraciones públicas, aunque sean aproximados. Así lo ha puesto de manifiesto Herrero durante su intervención en los Cursos de Verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organizados por la APIE y patrocinados por BBVA.

Aunque no ha querido entrar a valorar sobre si se trata de una decisión acertada o no, la presidenta de la autoridad fiscal ha enfatizado la idea de que la "subida de gastos estructurales requiere siempre de medidas de compensación", pero ha recordado que, por lo que se conoce hasta el momento, se trata de una medida temporal. "La temporalidad en un principio no tiene por qué comprometer la sostenibilidad pública", ha aseverado.

Herrero ha explicado que la misión de las instituciones fiscales independientes es la de ejercer de "pepito grillo", alertando y avisando cuando se observan problemas de sostenibilidad, previsiones demasiados optimistas que no se ajustan a los objetivos o la aplicación de medidas estructurales que requieren de contar con financiación permanente. "Somos el altavoz que realiza el ejercicio de transparencia y de presión sobre las administraciones públicas", ha remarcado.