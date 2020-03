La alarma sanitaria suspende de forma indefinida la renovación de Competencia

Hace poco más de una semana, los pasillos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en la madrileña calle de Alcalá eran un hervidero de rumores en un ambiente de cambio y fin de etapa. Se daba por hecho el relevo de los cinco consejeros con mandato cumplido, incluido el presidente José María Marín Quemada y la vicepresidenta María Fernández. La crisis del coronavirus ha dinamitado el proceso. Marín y los consejeros con mandato cumplido tienen ante sí meses de prórroga, según coinciden todas las fuentes consultadas.

El previsible retraso en la renovación de la CNMC aproxima los cambios -y las negociaciones entre partidos- a los relevos previstos en otros supervisores económicos como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuyo presidente Jaime Ponce cumple mandato en julio, o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que tiene que decidir en otoño la renovación de presidencia y vicepresidencia.

La declaración del Estado de alarma ha afectado a todos los procesos internos en la CNMC, explican fuentes del organismo. Se han interrumpido los expedientes sancionadores que estaban en proceso de instrucción, como el reciente de Correos, y se han enfriado las expectativas de cambio que se daban por ciertas la pasada semana entre consejeros, técnicos y sindicatos de la Comisión.

Mayoría de investidura

Para renovar la CNMC, al Gobierno le basta la mayoría con la que Pedro Sánchez logró la investidura. La ley no exige las mayorías reforzadas que sí contempla en la renovación de organismos como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, bloqueados por falta de acuerdo con el PP. Ninguna de las fuentes consultadas en el partido que dirige Pablo Casado confirma que haya habido contactos para renovar Competencia.

El mecanismo de nombramientos en el Congreso, previsto en la Ley que creó el organismo, obliga a entablar negociaciones entre los partidos que apoyan al Gobierno. Con tres claves: posibilidad de una mujer para la presidencia; entrada de consejeros a propuesta de ERC y de Podemos y control de la Sala que vela por los grandes negocios regulados.

PSOE, PP, Ciudadanos y PNV están y estarán representados en los consejeros que aún no han agotado su mandato: Mariano Bacigalupo, María Ortiz, Pilar Canedo, Bernardo Lorenzo y Xavier Ormaetxea. El resto de partidos no. A los consejeros de la CNMC los nombra el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía, pero sólo si han pasado el filtro de la Comisión de Economía del Congreso.

Competencia profesional

La ley establece que los consejeros, en teoría, no tienen por qué responder a ningún perfil político. Los nombramientos deben realizarse "entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión". Pero la realidad es otra. Los partidos negocian, proponen y deciden -normalmente antes de que Economía haga la propuesta al Congreso- en un juego de equilibrios que, en el inicio de legislatura, tiene como claves la posible presidencia del organismo para una mujer, el control de la sala clave del organismo -la de Regulación- a través de la vicepresidencia y las propuestas de los partidos clave en la legislatura, ERC y Podemos.

El escenario para la próxima presidencia de la CNMC es interesante. Está pendiente, entre otras cosas, una reforma de su Estatuto. El Ministerio de Economía ha celebrado ya reuniones de alto nivel enfocadas a esa tarea. Todo ello cuando no han desaparecido -o no del todo- las voces que abogan por volver a la situación previa al año 2013, con distintas comisiones de supervisión para los diferentes mercados -transporte, telecomunicaciones, energía etc-.