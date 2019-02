Albella: "La CNMV está vigilando la opa sobre Dia porque es un tema prioritario"

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) reconoce que el supervisor de las cotizadas tiene bajo la lupa la situación de Dia y la oferta de compra (opa) lanzada por el magnate ruso Mikhail Fridman. "Por supuesto que estamos vigilando la opa de Dia. Es uno de los temas que estamos siguiendo de forma más prioritaria", ha asegurado tras su participación en la 'Spanish Funding Conference' organizada por la Asociación para los Mercados Financieros de Europa (AFME).

Albella, respecto a las posiciones cortas que han apostado por la caída en bolsa de Dia, asume que los bajistas "acumularon posiciones de modo relevante". "Puede ser un ejemplo más de la labor positiva que hacen los bajistas" porque "evitan que hayan precios que no se correspondan con la realidad". "Todo depende de la información financiera que haya y, a veces, [los bajistas] son los que tienen la agudeza visual".

El responsable del supervisor destaca que "el gran descenso [en bolsa] de la cotización de Dia se produjo en octubre" y que, en estos meses, "la compañía ha vivido una seria de incidencias, cambios de consejeros. Nosotros ejercemos la función con toda atención y rigor"

Ante la pregunta de si se debió suspender la cotización de Dia tras presentarse la opa este martes, Albella considera que se ha actuado con transparencia para el mercado. "Nosotros, cuando hay situaciones de este tipo, que generan cambios en los precios, miramos las operaciones que ha habido en el mercado donde puede haber habido informaciones privilegiadas", ha explicado a los medios. "Al contrario, este ha sido el ejemplo de una información que se ha difundido ordenadamente", justifica. "El día anterior a la opa [el lunes], Dia sólo subió un 2% como todos los días. Estaba en una senda muy natural".

Conocía las intenciones de Fridman

Albella también ha reconocido que la CNMV tenía constancia de las intenciones de Fridman. "Sabíamos que estaba en preparación la oferta". En este sentido, explica que, tras la oferta del inversor ruso, los títulos se apuntaron un alza del 60%, que está "más o menos en el rango de la diferencia del día anterior. Ha sido un ejemplo de información confidencial mantenida con cuidado, que es lo que siempre debe ocurrir", justifica.

El presidente de la CNMV reitera que en el mercado no hubo información privilegiada porque, en las horas previas a la opa, no hubo "volumenes desaforados" de compra de acciones. "Cada vez se produce menos estas asimetrías informativas y que gente compre con información confidencial. En ese aspecto estamos tranquilos".

¿Investigación a LetterOne?

A las preguntas de si la CNMV está investigando a LetterOne por su posible vinculación con las inversiones bajistas de Goldman Sachs, reconoce que la CNMV "está investigando la situación exhaustivamente". "La parte de bajistas da lugar a varios análisis específicos. Los prestamos de valores que ha habido, los derivados, todos los ángulos están siendo analizados. También os digo que no estoy especialmente preocupado. Cuando uno investiga pueden salir cosas y, la verdad, es que la sensación general es que todo responde a comportamientos normales. También os digo que seguimos analizando con el máximo rigor porque hay muchas sensibilidades".

En cuanto a las características en sí de la opa de Fridman, Albella recalca que se trata de una oferta "voluntaria" que "por definición son a precio libre". " También son libres los accionistas de aceptarlas o no".

Recuerda, además, que la norma recoge excepciones para evitar lanzar una opa obligatoria en caso de que un accionista supere el 30% del capital. Uno de ellos, si la CNMV reconoce que se trata de un precio equitativo, algo que, en este caso, no está encima de la mesa".

Albella apunta que la opa de Fridman no se ha planteado así. Señala que se trata de una opa voluntaria que está sujeta a la condición de que "consiga una aceptación mayoritaria". "Si no consigue una aceptación mayoritaria, opa quedaría sin efecto. El oferente también podría decir, 'me quedo con el 51%'. Eso sí, entonces tendría que venir una opa obligatoria y nosotros decir, cuál es el precio mayor pagado en los últimos 12 meses. Esa es un poco la dinámica", ha concluido.