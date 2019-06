Alcoa cancela la venta de plantas a Parter al "no cumplir las garantías financieras"

No habrá venta. Alcoa ha cancelado la venta de las plantas de la compañía al fondo suizo Parter al "no cumplir las garantías financieras", según publica el diario local El Comercio. La compañía estaba a punto de cerrar la operación con el fondo pero en el último momento habría señalado que el comprador "no cumple con las garantías financieras".

Según indica este diario, los representantes de los trabajadores, que permanecen reunidos en Madrid, tratan en este momento de llegar a una solución con la empresa.

La decisión de Alcoa llega solo un día después de que la asamblea de trabajadores de la fábrica de la compañía en Avilés rechazase ratificar la venta de la planta al fondo de inversión suizo Parter por entender que es la empresa la que lo negoció. Además, anunciaban la petición de algunas rectificaciones del documento relativo al proceso. "Trasladaremos nuestro desacuerdo con algunos aspectos del documento presentado para que sean rectificados y no trasladen a los trabajadores decisiones que no les corresponde", señalaba en un comunicado.

El fondo de inversión suizo había asegurado que iba a haber 250 trabajadores en cada una de las fábricas, cantidad que podría llegar a incrementarse en caso de que se arranquen las series de electrolisis.