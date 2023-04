Alemania investiga la sede de Nomura por un supuesto fraude fiscal en sus acciones.

La Fiscalía de Colonia está llevando a cabo una investigación desde este martes para certificar las sospechas que tiene sobre un posible fraude fiscal realizado por el banco japonés de inversión Nomura, mediante unas operaciones realizadas en sus acciones que podrían haber aprovechado un vacío legal que tenía el sistema jurídico de Alemania en el pasado.

La Fiscalía de Colonia dijo que desde el martes lleva a cabo una orden de registro en Fráncfort contra un banco de inversión con sede en Asia. La orden de registro contra 37 empleados del banco está en relación con operaciones financieras de fraude fiscal y evasión de impuestos. "La Fiscalía de Colonia estuvo hoy por la mañana en las oficinas de Fráncfort de Nomura en relación con las investigaciones acerca de transacciones con acciones alemanas alrededor del día del pago de dividendos", dijo Nomura a medios alemanes.

Por su parte, Nomura añadió que colabora ampliamente con las autoridades en sus investigaciones. En torno al día del pago de dividendos se vendieron y compraron de forma muy rápida acciones con derecho a dividendos (cum) y acciones sin derecho al pago (ex) entre bancos, fondos y otros inversores.

Las autoridades fiscales alemanas no sabían a quién pertenecían las acciones y devolvieron el impuesto sobre la renta del capital a inversores que no lo pagaron porque no tenían las acciones con derecho a dividendo. Para realizar estas transacciones se utilizaron ventas al descubierto, en las que un inversor vende acciones que no posee, sino que las toma prestadas.

El comprador de esas acciones figura como poseedor de los títulos y recibió de su banco de depósito un certificado de que le correspondía la devolución del impuesto sobre la renta de capital, al igual que el poseedor real de las acciones en el momento de la transacción. Cabe destacar que la policía ha registrado ya en Fráncfort los bancos BNP Paribas, los estadounidenses JP Morgan, Morgan Stanley Merrill Lynch, el británico Barclays, el sueco SEB y los alemanes Deutsche Bank y Dekabank, así como la auditora y consultora KPMG.