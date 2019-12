Alerta en el automóvil: Reino Unido y Alemania pegan un frenazo histórico.

El sector de automoción en Alemania está en alerta; las previsiones de producción de automóviles que manejan para el conjunto de este año apuntan a una cifra de unos 4,67 millones de unidades aproximadamente. Si bien es mucho comparado con España, prácticamente el doble, es una cifra históricamente baja, de niveles de hace más de 20 años, para primera economía de la Unión Europea. De acuerdo con los datos de la serie histórica, la locomotora europea no registraba unos volúmenes así desde el año 1997, cuando se quedó en 4,68 millones de unidades.

En todo este periodo, la producción de automóviles estuvo por debajo de los 5 millones de unidades en tan solo una ocasión, en el 2009, cuando se quedó en 4,96 millones de unidades. Además, las previsiones de cara al próximo año tampoco son buenas, y los expertos hablan de una tendencia que seguirá a la baja. Según los datos y previsiones que maneja el Centro de Investigación del Automóvil de la Universidad de Duisburg-Essen, la producción podría bajar aún más en 2020, hasta las 4,5 millones de unidades.

La patronal de los fabricantes alemanes, la VDA, enmarca este descenso dentro de los retos que afronta el sector en los próximos años. Su presidente, Bernhard Mattes, advierte de un retroceso generalizado de la industria global, y una caída de un 5% (algo más de 4 millones en un volumen de 80 millones de unidades) en las ventas de automóviles en todo el mundo, sobre todo EEUU y China. En esta línea, también señala la incertidumbre de las políticas comerciales de Estados Unidos con China y Europa, así como el Brexit.

Estas circunstancias afectan considerablemente a esta industria, con un alto porcentaje de exportaciones. Consecuencia de esta ralentización, constata además una infrautilización de la capacidad instalada de producción, y prevé una caída en las plantillas para el presente año y para los próximos ante los nuevos retos de electrificación y digitalización que afronta la industria: en tres años triplicará los 50 modelos eléctricos que fabrica en la actualidad.

El Reino Unido también atraviesa dificultades que, a las puertas de su salida de la Unión Europea, está registrando una caída en su producción de automóviles cercana al 15%, con 1,2 millones de unidades durante los 11 primeros meses del año. La patronal de los fabricantes del Reino Unido, SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) constatan que son las cifras más bajas desde, al menos, el año 2013, y lo atribuye fundamentalmente al Brexit, por lo que reivindica unas condiciones de política comercial razonables con la UE para que no perjudique a un sector que ya está pagando una factura de 500 millones de libras.

España pendiente

La industria nacional del automóvil, por su parte, prevé unas cifras de producción estables para este año, de unos 2,8 millones de unidades (de todo tipo de vehículos, no solo turismos). En los once primeros meses del año la producción de turismos había bajado un 1,6% (un 4,8% menos en noviembre), mientras que las exportaciones bajaban un 1% hasta octubre, según las cifras que maneja la patronal de fabricantes, Anfac. En todo caso, el sector permanece atento a la evolución de Alemania y Reino Unido, dos economías que afectan significativamente a la actividad en España. De hecho, de los 2,8 millones de vehículos producidos en 2018 se exportaron casi el 82%, siendo Alemania el principal perceptor.

La industria auxiliar de proveedores de automoción también está influenciada por la evolución de Reino Unido y, sobre todo, de Alemania, donde dirige casi el 20% de sus exportaciones totales con una cifra de negocio cercana a los 4.000 millones de euros, según las cifras que maneja la patronal de los proveedores de automoción, Sernauto. El Reino Unido, por su parte, es el comprador del 7% de las exportaciones con una cifra de negocio de más de 1.500 millones.